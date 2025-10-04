Israelul a bombardat Gaza, după ce Trump a cerut încetarea loviturilor

Tancurile israeliene Merkava, staționate de-a lungul frontierei cu Fâșia Gaza, în timp ce Israelul a declanșat o nouă campanie de bombardamente de amploare asupra orașului Gaza, pe 16 septembrie 2025. FOTO: Eddie Gerald / Alamy / Profimedia

Israelul a atacat Gaza sâmbătă, au declarat autoritățile locale, după ce președintele american Donald Trump a cerut încetarea bombardamentelor și a afirmat că Hamas este pregătit pentru pace, fiind de acord să elibereze ostaticii și să accepte alte condiții din planul american de încetare a războiului, scrie Reuters.

Autoritățile locale au declarat că atacurile israeliene au ucis șase persoane în Fâșia Gaza. Un atac a ucis patru persoane într-o casă din orașul Gaza, iar un altul a ucis alte două persoane în Khan Younis, în sud, au declarat personalul medical și autoritățile locale.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă dimineața că Israelul se pregătește pentru „punerea în aplicare imediată” a primei etape a planului lui Trump pentru Gaza privind eliberarea ostaticilor israelieni, în urma răspunsului Hamas.

La scurt timp după aceea, mass-media israeliene au relatat că eșalonul politic al țării a dat instrucțiuni armatei să reducă activitatea ofensivă în Gaza.

Șeful statului major al armatei israeliene a dat instrucțiuni forțelor armate într-o declarație să se pregătească pentru punerea în aplicare a primei faze a planului lui Trump, fără a menționa dacă va exista o reducere a activității militare în Gaza.

Hamas a răspuns la ultimatumul lui Trump

Hamas, gruparea militantă palestiniană care controlează Gaza, a răspuns la planul în 20 de puncte al lui Trump după ce președintele SUA i-a dat termen până duminică să accepte sau să se confrunte cu consecințe grave.

Trump, care s-a prezentat ca singura persoană capabilă să realizeze pacea în Gaza, a investit un capital politic semnificativ în eforturile de a pune capăt unui război de doi ani care a ucis zeci de mii de oameni și a lăsat Israelul, aliatul SUA, din ce în ce mai izolat pe scena mondială.

Trump a declarat vineri că el crede că Hamas a demonstrat că este „gata pentru o PACE durabilă” și a pus responsabilitatea pe umerii guvernului Netanyahu.

„Israelul trebuie să înceteze imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii în siguranță și rapid!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Suntem deja în discuții privind detaliile care trebuie stabilite. Nu este vorba doar de Gaza, ci de pacea mult dorită în Orientul Mijlociu”, a subliniat liderul de la Casa Albă.

Netanyahu, sub presiune în Israel

Biroul lui Netanyahu a declarat că Israelul „va continua să colaboreze pe deplin cu președintele și echipa sa pentru a pune capăt războiului, în conformitate cu principiile stabilite de Israel, care sunt în concordanță cu viziunea președintelui Trump”.

Înainte de ultimele anunțuri ale Israelului, familiile celor ținuți ostatici de Hamas în Gaza i-au cerut lui Netanyahu „să ordone imediat negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor”.

Pe plan intern, premierul sub presiune pentru a pune capăt războiului – din partea familiilor ostaticilor și a unei populații obosite de război – și cererile membrilor radicali ai coaliției sale de extremă dreapta, care insistă că Israelul nu trebuie să slăbească campania din Gaza.

Israelul a început ofensiva în Gaza după atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în care, potrivit datelor israeliene, au fost ucise aproximativ 1.200 de persoane și 251 au fost luate ostatici și duse în Gaza. Israelul afirmă că mai sunt 48 de ostatici, dintre care 20 sunt în viață.

Campania militară a Israelului a ucis peste 66.000 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit autorităților sanitare din Gaza. Asaltul său a distrus o mare parte din enclavă, în timp ce restricțiile privind ajutorul umanitar au declanșat o foamete în unele părți ale Gazei, condițiile fiind cumplite în întreaga enclavă.