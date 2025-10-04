Hamas este de acord să elibereze ostaticii israelieni, dar vrea modificarea planului de pace al SUA pentru Gaza / Trump cere Israelului să oprească bombardamentele

Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters. Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, liderul de la Casa Albă a cerut ulterior Israelului să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, pentru a putea scoate ostaticii, considerând că grupul militant este dispus să facă pace.

Hamas a declarat vineri că va fi de acord cu unele aspecte ale planului preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, inclusiv cu eliberarea ostaticilor şi predarea administraţiei enclavei, dar va solicita negocieri cu privire la multe dintre celelalte condiţii, scrie news.ro.

Într-o copie a declaraţiei văzute de Reuters, Hamas a formulat răspunsul său la planul în 20 de puncte al lui Trump, după ce preşedintele SUA a dat grupului militant palestinian termen până duminică seara să accepte sau să respingă propunerea.

Trump nu a spus dacă termenii vor fi supuşi negocierii, aşa cum doreşte Hamas, dar ameninţase grupul palestinian că va dezlănțui „iadul”, dacă nu acceptă planul.

De remarcat este faptul că Hamas nu a precizat dacă va accepta o clauză privind dezarmarea, o cerinţă a Israelului şi a SUA pe care a respins-o anterior, menţionează Reuters.

În declaraţia sa, Hamas afirmă că „apreciază eforturile arabe, islamice şi internaţionale, precum şi eforturile preşedintelui american Donald Trump, care solicită încetarea războiului din Fâşia Gaza, schimbul de prizonieri (şi) intrarea imediată a ajutoarelor”, printre alte condiţii.

Hamas declară că anunţă „aprobarea eliberării tuturor prizonierilor ocupaţiei – atât cei în viaţă, cât şi rămăşiţele lor – în conformitate cu formula de schimb conţinută în propunerea preşedintelui Trump, cu condiţiile necesare pe teren pentru punerea în aplicare a schimbului”.

Dar adaugă: „În acest context, mişcarea îşi afirmă disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”.

Grupul susţine că este gata „să predea administrarea Fâşiei Gaza unui organism palestinian format din independenţi (tehnocraţi), bazat pe consensul naţional palestinian şi susţinut de sprijinul arab şi islamic”.

Planul lui Trump specifică un armistiţiu imediat, un schimb al tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas cu palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere treptată a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamas şi introducerea unui guvern de tranziţie condus de un organism internaţional.

Preşedintele american a cerut Israelului, vineri seara, să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, afirmând că, după ce a citit comunicatul Hamas, consideră că mişcarea islamistă „este pregătită pentru o pace durabilă”.

„Pe baza declaraţiei emise de Hamas, cred că aceştia sunt pregătiţi pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, astfel încât să putem scoate ostaticii în siguranţă şi rapid!”, a scris Donald Trump pe Truth Social. „În acest moment, este mult prea periculos să facem asta”, a adaugat el referindu-se la eliberarea ostaticilor.

„Suntem deja în discuţii cu privire la detaliile care urmează să fie puse la punct”, a mai spus Trump.