Israelul a reluat loviturile aeriene în Gaza. Hamas, acuzată de încălcarea termenilor armistițiului

Loviturile aeriene israeliene în Fâșia Gaza au ucis, sâmbătă, cel puțin 20 de persoane și au rănit alte 80, potrivit autorităților sanitare locale. Atacurile pun la încercare soliditatea unui armistițiu oricum fragil între gruparea palestiniană Hamas și Israel, scrie Reuters.

Martorii și medicii spun că primul atac a lovit o mașină în cartierul dens populat Rimal. Este încă neclar dacă cei cinci morți erau pasageri în mașină sau printre ei se află și trecători din preajmă. Zeci de oameni au sărit să stingă focul și să salveze victimele.

La scurtă vreme, aviația militară israeliană a lovit două case, una aflată în orașul Deir Al-Balah, cealaltă în tabăra Nuseirat, din centrul Fâșiei Gaza. Cel puțin zece persoane au murit, iar altele au fost rănite.

În fine, o altă lovitură a fost îndreptat împotriva unei case din vestul orașului Gaza, fiind ucise alte cinci persoane, ceea ce duce bilanțul total al victimelor la cel puțin 20.

Armata israeliană a afirmat că un bărbat înarmat a intrat în teritoriul aflat sub controlul Israelului și a folosit „coridorul umanitar din zonă prin care intră ajutoarele umanitare în sudul Gazei”, ceea ce reprezintă „o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului”. Ca răspuns, au fost lovit mai multe ținte.

Încălcări repetate ale armistițiului

Un oficial Hamas a respins acuzațiile armatei israeliene ca fiind lipsite de fundament și ca „o scuză pentru a ucide” și a afirmat că gruparea este hotărâtă să respecte acordul de armistițiu.

Israel și Hamas s-au acuzat în mod repetat că au încălcat armistițiul încheiat acum șase săptămâni. Într-un comunicat al Hamas se spune că intensificarea încălcărilor de către Israel pune o responsabilitate pe mediatori și pe Statele Unite să le examineze și să menține încetarea focului.

Și Israelul a cerut mediatorilor să insiste ca Hamas să-și respecte angajamentele prin returnarea trupurilor a trei ostatici decedați și prin dezarmarea grupării, potrivit cancelariei premierului Benjamin Netanyahu.

În urma armistițiului din 10 octombrie, care a pus capăt a doi ani de război în Gaza, sute de mii de palestinieni s-au putut întoarce la casele lor, majoritatea aflate în ruină. Israelul s-a retras din oraș și iar fluxul de ajutoare umanitare a crescut.

Însă violențele nu au încetat complet. Hamas a încercat să restabilească controlul în zonă și există temeri că s-ar ajunge la împărțire de facto a Fâșiei.

Autoritățile sanitare palestiniene susțin că forțele israeliene au ucis 316 oameni în lovituri ce au avut loc în Gaza de la încheierea armistițiului. Israelul a anunțat că trei soldați de-ai săi au fost uciși de când a fost încheiat armistițiul.