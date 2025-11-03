Israelul a ucis un comandant Hezbollah în Liban. Atac în mijlocul zilei cu drone ghidate

Forţele armate israeliene au întreprins luni noi lovituri în sudul Libanului, ucigând un comandant al organizaţiei paramilitare Hezbollah şi un alt bărbat în atacuri separate, au anunţat surse de securitate libaneze pentru DPA, preluată de Agerpres.

Ministerul Sănătăţii libanez a anunţat că o persoană a fost ucisă şi şapte civili au fost răniţi într-un atac israelian cu drone asupra drumului estic Doueir în districtul Nabatieh.

Agenţia Naţională de Presă a Libanului (NNA) a informat că atacul a avut loc la mijlocul zilei, când trei drone ghidate au lovit o maşină la intersecţia Sharqiyah-Doueir, ucigându-l pe Mohammad Ali Hadid, identificat de sursele de securitate drept un comandant al Hezbollahului pro-iranian. Explozia a incendiat vehicule aflate în apropiere şi a cauzat distrugeri importante la un complex comercial cu restaurante, magazine şi apartamente.

La scurt timp după aceasta, un alt atac cu dronă a lovit o motocicletă în oraşul de frontieră Aita al-Shaab, ucigând un bărbat, potrivit surselor de securitate libaneze. Armata israeliană a declarat că verifică rapoartele.

Potrivit surselor de securitate libaneze, armata israeliană şi-a înteţit activitatea militară de-a lungul frontierei în ultimele 24 de ore, inclusiv desfăşurând tancuri şi vehicule blindate în apropiere de teritoriul Libanului.

Un armistiţiu între Israel şi Hezbollah este în vigoare de la sfârşitul lui noiembrie anul trecut, însă Israelul continuă să întreprindă atacuri, acuzând organizaţia şiită că îşi reconstruieşte capabilităţile militare.

În august, guvernul Libanului a acceptat planul mediat de SUA pentru dezarmarea Hezbollah înainte de sfârşitul lui 2025, chiar dacă gruparea a respins acest termen. Tensiunile rămân la niveluri ridicate, Washingtonul şi Tel Avivul atenţionând cu escaladarea lor dacă Hezbollah nu se va dezarma.

În acelaşi timp, preşedintele libanez Joseph Aoun a declarat că Libanul nu are altă soluţie decât să negocieze cu Israelul, subliniind că dialogul este singura cale realistă pentru a soluţiona conflictele şi a apăra interesele ţării.

„Libanul nu are altă opţiune decât negocierea. În politică, sunt trei instrumente: diplomaţia, economia şi războiul. Atunci când războiul nu ne duce nicăieri, ce facem? Sfârşitul oricărui război din lume a fost negocierea”, a declarat Aoun unui grup de vizitatori ai săi.

El a subliniat că „limbajul negocierii este mai important decât limbajul războiului”, amintind că Libanul a suferit suficient din cauza unor cicluri repetate de conflicte.