Israelul acuză Marea Britanie de un „act profund dezonorant” după o decizie luată la Londra din cauza situației din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (centru) și ministrul Apărării Israel Katz (primul din stânga), la un centru de comandă din Israel. FOTO: Chen Junqing / Xinhua News / Profimedia

Ministerul britanic al Apărării a anunțat luni că guvernul de la Londra a interzis israelienilor să se înscre la un prestigios colegiu de studii de apărare din țară din cauza escaladării războiului din Gaza, provocând o reacție furioasă din partea Israelului, relatează Reuters.

Deși rămâne un aliat apropiat al Israelului, Marea Britanie a încercat în ultima perioadă să exercite presiuni asupra guvernului israelian în legătură cu conflictul, declarând în iulie că va recunoaște un stat palestinian dacă Israelul nu ia măsuri pentru a atenua suferința extremă din exclavă.

Măsura luată acum de guvernul condus de laburistul Sir Keir Starmer înseamnă că, începând de anul viitor, studenților israelieni li se va refuza înscrierea la Royal College of Defence Studies, care oferă la Londra cursuri postuniversitare de studii strategice internaționale pentru studenți din Marea Britanie și din întreaga lume.

Decizia vine după ce Israelul a anunțat luna trecută că intenționează să își extindă operațiunile militare din teritoriul palestinian prin preluarea controlului asupra orașului Gaza, unde s-au refugiat aproximativ un milion de palestinieni. Executivul premierului Benjamin Netanyahu a declarat că operațiunea militară are scopul de a elimina gruparea militantă Hamas.

„Decizia guvernului israelian de a-și intensifica și mai mult operațiunea militară în Gaza este greșită”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Londra. Colegiul militar se află în subordinea ministerului.

„Am luat, așadar, decizia de a suspenda viitoarea participare a israelienilor la cursurile organizate de Marea Britanie”, a anunțat purtătorul de cuvânt.

Cursurile militare britanice pun accent pe respectarea dreptului umanitar internațional, a mai subliniat acesta.

Israelul acuză guvernul britanic de „discriminare”

Ca răspuns la excludere, Amir Baram, directorul general al Ministerului israelian al Apărării, a trimis o scrisoare colegiului și ministerului britanic, numind decizia „discriminatorie” și afirmând că aceasta rupe tradiția britanică a toleranței și decenței.

„Excluderea Israelului este un act profund dezonorant de lipsă de loialitate față de un aliat aflat în război”, se afirmă în scrisoare.

Mai puțin de cinci membri ai Forțelor de Apărare Israeliene sunt în prezent înscriși la cursuri academice militare din Marea Britanie care nu au legătură cu roluri de luptă.

La începutul lunii septembrie, Marea Britanie a interzis oficialilor israelieni, dar nu și companiilor israeliene din industria de apărare, participarea la cel mai mare târg de armament al său, pe fondul escaladării conflictului din Gaza.