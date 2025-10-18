Israelul, acuzat că a încălcat armistițiul de zeci de ori și a omorât 38 de palestinieni. Oficialii din Gaza cer o intervenție internațională

Biroul de presă din Gaza susține că Israelul a încălcat acordul de încetare a focului cu Hamas de 47 de ori de când a intrat în vigoare, omorând 38 de palestinieni și rănind alți 143, transmite The Guardian.

„Aceste încălcări au inclus infracțiuni de foc direct împotriva civililor, bombardamente și țintiri deliberate, precum și arestarea unui număr de civili, reflectând politica continuă de agresiune a ocupației în ciuda sfârșitului declarat al războiului”, se arată în declarație.

Autoritățile din Gaza au cerut „Organizației Națiunilor Unite și părților garante ale acordului să intervină urgent pentru a obliga ocupația să înceteze agresiunea continuă și să protejeze populațiile civile neînarmate”.

Un număr de 11 membri ai unei familii palestiniene au fost uciși de forțele israeliene vineri, într-un incident descris drept cea mai gravă încălcare a armistițiului care a intrat în vigoare în urmă cu opt zile.

Agenția de apărare civilă din Gaza susține că familia încerca să ajungă la locuința sa din cartierul Zeitoun al orașului Gaza când autobuzul în care se aflau a fost atacat pentru că ar fi trecut așa-numita „linie galbenă” care delimitează zonele controlate de armata israeliană.

„Au trecut așa-numita «linie galbenă», o graniță imaginară menționată de armata israeliană”, a declarat Mahmoud Basal, purtător de cuvânt al apărării civile din Gaza. „Sunt sigur că familia nu a putut distinge între liniile galbene și roșii, deoarece nu există marcaje fizice reale pe teren”, a adăugat el.

Printre victime se numără șapte copii și trei femei, potrivit imaginilor publicate de agenția de apărare civilă din Gaza.

Ce spune armata israeliană

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat pentru The Guardian „un vehicul suspect a fost identificat traversând linia galbenă și apropiindu-se de trupele IDF care operează în nordul Fâșiei Gaza”.

„Trupele au tras focuri de avertisment spre vehiculul suspect, dar vehiculul a continuat să se apropie de trupe într-un mod care a cauzat o amenințare iminentă pentru acestea. Trupele au deschis focul pentru a înlătura amenințarea, în conformitate cu acordul”, susține IDF.

Incidentul a avut loc în contextul în care Israel și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului.

Israelul a acuzat organizația militantă că a încălcat acordul pentru că nu a returnat trupurile neînsuflețite ale ostaticilor care au murit. Luni, Hamas i-a eliberat pe cei 20 de ostatici supraviețuitori care mai erau ținuți în Gaza, dar a returnat doar trupurile a 10 dintre cei 28 de ostatici decedați, susținând că va avea nevoie de echipamente specializate pentru a recupera restul rămășițelor din ruine.