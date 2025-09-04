Israelul, acuzat de genocid în Gaza de la vârful Comisiei Europene. Declarație făcută de o vicepreședintă a CE

Teresa Ribera, vicepreședintă a Comisiei Europene a afirmat, joi, că operațiunile Israelului din Gaza constituie genocid, ea fiind primul membru al Comisie care face o asemenea acuzație, informează Reuters.

„Genocidul din Gaza arată eșecul Europei de a acționa și vorbi pe o singură voce, chiar și când protestele se răspândesc în orașele Europei, iar 14 membri aii Consiliului de Securitate cer o încetare imediată a focului”, a declarat Teresa Ribera la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea Sciences Po din Paris.

Israel a respins în mod repetat acuzațiile că ar comite genocid în războiul din Gaza. Misiunea israeliană la UE nu a răspund deocamdată unei solicitări de comentariu.

Ribera este vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, fiind subordonată doar președintei Ursula von der Leyen. Socialista spaniolă, al cărei portofoliu include Clima și Concurența, nu este responsabilă pentru politica externă a UE.

Comentariile ei sunt mai dure decât o declarație de luna trecută în care a spus că dislocarea populației civile și uciderile din Gaza sunt „foarte asemănătoare” genocidului.

Comisia Europeană a acuzat Israelul de încălcarea drepturilor omului în Gaza, însă nu a mers până să-l acuze de genocid.

Africa de Sud a depus o plângere la Curtea Internațională de Justiție de la Haga acuzând Israelul de genocid. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat demersul ca „scandalos”.

Luni, președintele cele mai mari asociații a cercetătorilor din domeniul genocidului au anunțat că asociația a adoptat o rezoluție în care se spune că au fost îndeplinite criteriile legale pentru definirea ca genocid a acțiunilor Israelului din Gaza. Ministerul israelian de Externe a transmis că declarația este rușinoasă.

Războiul din Gaza a început pe 7 octombrie 2023, când militanți Hamas au atacat comunitățile israeliene din apropierea frontierei, ucigând în jur de 1.200 de persoane, majoritatea civili, și luând 251 de ostatici, inclusiv copii. Peste 62.000 de palestinieni au fost uciși în intervenția israeliană din Gaza, mulți dintre ei femei și copii, potrivit responsabililor din domeniul sanitar din Gaza.