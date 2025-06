VIDEO Zeci de mii de oameni au protestat la Haga împotriva acțiunilor israeliene din Gaza

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Haga, duminică, pentru a protesta împotriva asediului israelian din Gaza și a politicii guvernamentale olandeze față de război, relatează Reuters.

Organizatorii susțin că protestul de duminică, a doua manifestație majoră într-o lună, a adunat 150.000 de oameni. Participanții s-au îmbrăcat în roșu pentru a crea „o linie roșie” împotriva atacurilor israeliene din Gaza și a presupuselor crime de război împotriva palestinienilor.

And what a red line it is!!!



The Hague, The Netherlands, now. Protest against Netanyahu’s genocide in Gaza.



Approximately 200.000 participants. #rodelijn #redline #israel pic.twitter.com/T2s5Mf1wgo