Israelul anunţă că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după o noapte în care a ucis zeci de palestinieni / Trump justifică noile atacuri

Israelul anunţă miercuri că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după ce a atacat „zeci de ţinte” în enclevă, lovituri despre care a spus că au fost făcute ca răspuns la încălcările repetate ale Hamas ale înțelegerii , relatează Reuters.

Avioanele israeliene au lansat atacuri în Gaza marţi, ucigând zeci de persoane, după ce Israelul a acuzat gruparea Hamas de încălcarea armistiţiului, cea mai recentă violenţă din cadrul acordului de trei săptămâni negociat de Trump.

Acest nou episod violent a avut loc după uciderea unui militar israelian, marţi dimineaţa, în Fâşia Gaza.

Miercuri dimineață, armata israeliană a anunțat că va continua să respecte acordul de armistițiu și va răspunde ferm la „orice încălcare”.

„După o serie de atacuri în cursul cărora au fost lovite zeci de ţinte teroriste şi de terorişti”, armata „a reluat aplicarea armistiţiului în urma încălcării acestuia de către Hamas”, a anunțat pe X armata israeliană.

Trump: „Israelienii au ripostat”

Autoritățile sanitare din Gaza au declarat că atacurile israeliene au ucis cel puțin 70 de persoane, dintre care cinci într-o casă lovită în tabăra de refugiați Bureij din centrul Fâșiei Gaza, patru într-o clădire din cartierul Sabra al orașului Gaza și cinci într-o mașină în Khan Younis.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armistițiul susținut de SUA nu este în pericol, chiar dacă avioanele israeliene au bombardat Gaza.

„Din câte am înțeles, au ucis un soldat israelian”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One. „Așadar, israelienii au ripostat și ar fi trebuit să riposteze. Când se întâmplă asta, ar trebui să riposteze”, a adăugat președintele american.

Armata israeliană a confirmat miercuri moartea soldatului.

„Nimic nu va pune în pericol armistițiul. Trebuie să înțelegeți că Hamas reprezintă o parte foarte mică a păcii în Orientul Mijlociu și că trebuie să se comporte corespunzător”, a spus Trump.

Un oficial militar israelian a spus că Hamas a încălcat armistițiul prin efectuarea unui atac împotriva forțelor israeliene staționate în așa-numita „linie galbenă”, linia de desfășurare convenită în armistițiu.

Acordul a intrat în vigoare la 10 octombrie, punând capăt unui război de doi ani declanșat de atacurile mortale ale Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023.

„Dacă ei (Hamas) sunt buni, vor fi fericiți, iar dacă nu sunt buni, vor fi eliminați, viețile lor vor fi curmate”, a declarat Trump.

„Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu soldatul israelian, dar se spune că a fost împușcat de un lunetist. A fost o răzbunare pentru asta și cred că au dreptul să facă asta”, a spus Trump.

Hamas a negat responsabilitatea pentru atacul asupra forțelor israeliene din Rafah, în sudul Gazei, și a declarat într-un comunicat că rămâne angajat în acordul de încetare a focului.