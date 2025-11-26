Israelul anunță declanșarea unei operațiuni majore în nordul Cisiordaniei. Armata acuză acțiuni teroriste în zonă

Armata israeliană și serviciul intern de securitate au anunțat miercuri într-o declarație comună „declanșarea unei ample operațiuni antiteroriste în zona nordică a Samariei”, folosind termenul biblic israelian pentru o parte din Cisiordania, relatează AFP.

„IDF și Shin Bet nu vor permite terorismului să prindă rădăcini în zonă și acționează în mod proactiv pentru a-l împiedica”, se menționează în comunicatul de presă.

În această zonă din Cisiordania, unul dintre cele două teritorii care formează statul Palestina și care este guvernat de Autoritatea Palestiană spre deosebire de Gaza controlată de Hamas, violențe au crescut considerabil după declanșarea războiului din Gaza în octombrie 2023.

Armata a precizat că această operațiune este una nouă și nu are legătură cu operațiunea antiteroristă „Zidul de Fier” lansată în ianuarie 2025, care vizează în principal taberele de refugiați palestinieni.

Cisiordania a fost capturată de Israel în Războiul de Șase Zile din 1967, cel de-al treilea conflict armat arabo-israelian. Aici trăiesc peste 3 milioane de oameni, majoritatea musulmani suniți.

Violențele nu au încetat în Cisiordania în ciuda armistițiului fragil încheiat în 10 octombrie pentru a pune capăt războiului din Gaza.

Trupele israeliene sau coloniștii au ucis peste 1.000 de palestinieni – mulți dintre ei militanți, dar și zeci de civili – în Cisiordania de la începutul războiului, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele ministerului palestinian al sănătății.

Cel puțin 44 de israelieni, inclusiv soldați și civili, au fost uciși în atacuri palestiniene sau operațiuni militare israeliene, potrivit cifrelor oficiale israeliene.