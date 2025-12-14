Israelul critică Australia după incidentul terorist de pe plaja Bondi. Împuşcăturile au avut loc în prima noapte de Hanukka şi urmează unei serii de incidente antisemite după războiul din Gaza

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite după ce indivizi înarmaţi au deschis focul, duminică, asupra unui eveniment legat de sărbătoarea evreiască Hanukka, ce avea loc pe plaja Bondi din Sydney. Poliţia şi oficialii australieni au descris incidentul ca fiind un atac terorist, în timp ce ministrul de externe israelian a transmis că guvernul australian trebuie „să-şi vină în fire” şi să acţioneze după nenumăratele avertismente în legătură cu antisemitismul, relatează Reuters, conform News.ro.

Unul dintre suspecţi a fost ucis, iar altul se află în stare critică, a declarat comisarul poliţiei din New South Wales, Mal Lanyon, într-o conferinţă de presă. Cel puţin 29 de persoane rănite, inclusiv doi poliţişti, au fost transportate la spital, a spus el.

Poliţia investighează dacă un al treilea atacator a fost implicat în împuşcături, iar o unitate de dezamorsare a bombelor lucra la anihilarea mai multor dispozitive explozive improvizate suspecte, a spus Lanyon.

Mike Burgess, un oficial de rang înalt al serviciilor secrete australiene, a declarat că unul dintre atacatorii suspectaţi este cunoscut de autorităţi, dar nu fusese considerat o ameninţare imediată.

Israelul critică Australia

Împuşcăturile de duminică au fost cele mai grave dintr-o serie de atacuri antisemite care au ţintit sinagogi, clădiri şi maşini din Australia de la începutul războiului Israelului în Gaza, în octombrie 2023.

Împuşcăturile în masă sunt rare în Australia, una dintre cele mai sigure ţări din lume. Atacul de duminică a fost cel mai grav incident de acest gen din ţară din 1996, când un bărbat înarmat a ucis 35 de persoane într-un sit turistic din statul sudic Tasmania.

Prim-ministrul Anthony Albanese a convocat o reuniune a consiliului naţional de securitate al ţării şi a condamnat atacul, afirmând că răul care a fost dezlănţuit este „de neînţeles”.

„Acesta este un atac ţintit asupra evreilor australieni în prima zi de Hanukka, care ar trebui să fie o zi de bucurie, o sărbătoare a credinţei”, a spus el. „În acest moment întunecat pentru naţiunea noastră, poliţia şi agenţiile de securitate lucrează pentru a identifica pe oricine are legătură cu acest act scandalos”, a asigurat el.

Martorii au declarat că împuşcăturile de pe celebra plajă, într-o seară toridă de vară, au durat aproximativ 10 minute, determinând sute de oameni să se împrăştie pe plajă şi pe străzile şi în parcurile din apropiere. Poliţia a declarat că aproximativ 1.000 de persoane participau doar la evenimentul de Hanukka.

Preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că evreii care se duseseră să aprindă prima lumânare a sărbătorii de Hanukka pe plajă au fost atacaţi de „terorişti josnici”.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a declarat că este îngrozit de incidentul armat şi că guvernul australian trebuie să „îşi revină în fire” după nenumărate avertismente. „Acestea sunt rezultatele violenţelor antisemite din ultimii doi ani de pe străzile Australiei, cu apelurile antisemite şi care incitau la „globalizarea Intifadei” şi care s-au concretizat astăzi”, a transmis şeful diplomaţiei israeliene.

„Dacă am fost vizaţi în mod deliberat în acest fel, este ceva de o amploare pe care niciunul dintre noi nu ar fi putut să o imagineze vreodată. Este un lucru oribil”, a declarat pentru Sky News Alex Ryvchin, co-preşedinte executiv al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni, adăugând că şi consilierul său media a fost rănit în atac.

Australia a înregistrat mii de incidente de incendii criminale, atacuri cu sticle incendiare, graffiti şi discursuri instigatoare la ură îndreptate împotriva evreilor de la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 şi ofensiva israeliană asupra Gazei care a urmat.

Împuşcăturile de la Bondi Beach au transformat în realitate o teamă cu care mulţi evrei australieni spun că trăiesc: că nu mai sunt în siguranţă în ţară. „Aceasta este cea mai mare teamă a comunităţii evreieşti”, a declarat Alex Ryvchin pentru Sky News. „Această teamă a fost latentă de mult timp, iar acum s-a transformat în realitate”, a mărturisit el.

Comunitatea evreiască din Australia este mică, dar profund integrată în comunitatea mai largă, fiind aproximativ 150.000 de persoane care se identifică ca evrei într-o ţară cu 27 de milioane de locuitori. Se estimează că aproximativ o treime dintre ei locuiesc în suburbiile din estul Sydney-ului, inclusiv la Bondi.

„Inevitabilul s-a întâmplat acum”, a declarat rabinul Levi Wolff de la Sinagoga Centrală din Sydney. Ca evreu în Australia, a adăugat el, „te uiţi mereu în spate”.

Pe fondul rapoartelor constante despre părinţi evrei care se tem să-şi ducă copiii la creşă şi şcoli evreieşti, care angajează personal de securitate suplimentar, guvernul a numit anul trecut primul său emisar special pentru combaterea antisemitismului.

„Fiind evreu, au fost câţiva ani foarte dificili”, mărturiseşte Terry, care şi-a dat doar prenumele şi se afla la un eveniment de Hanukka din apropiere, care a fost închis. „Poate că va trebui să ne mutăm într-o zi în Israel. Ironia este că acesta pare să fie singurul loc cu adevărat sigur din lume în care putem fi evrei”, a adăugat el.

Grupurile musulmane au condamnat împuşcăturile. „Aceste acte de violenţă şi crime nu au loc în societatea noastră. Cei responsabili trebuie să fie traşi la răspundere şi să suporte toată forţa legii”, au declarat Consiliul Naţional al Imamilor din Australia, Consiliul Imamilor din NSW şi comunitatea musulmană australiană într-un comunicat comun. „Inimile, gândurile şi rugăciunile noastre sunt alături de victime, familiile lor şi toţi cei care au fost martori sau au fost afectaţi de acest atac profund traumatizant”, se arată în comunicat.

„Australienii sunt în doliu profund în această seară, după ce violenţa plină de ură a lovit în inima unei comunităţi australiene emblematice, un loc pe care îl cunoaştem şi îl iubim cu toţii, Bondi”, a declarat Sussan Ley, liderul Partidului Liberal din Australia, aflat în opoziţie.

Un erou

Una dintre cele mai faimoase plaje din lume, Bondi este de obicei plină de localnici şi turişti.

„Tocmai mă pregăteam să plec acasă, îmi împachetam geanta, îmi luam şlapii, eram gata să prind autobuzul, şi atunci am început să aud împuşcăturile”, a povestit Marcos Carvalho, 38 de ani, rezident în Bondi Junction „Toţi ne-am panicat şi am început să fugim. Aşa că am lăsat totul în urmă, şlapii, totul. Am fugit pur şi simplu pe deal”, a relatat el. „Cred că am auzit, nu ştiu, poate 40, 50 de împuşcături”, a estimat martorul ocular.

Grace Mathew, o locuitoare din Bondi, a declarat că a văzut oameni alergând pe lângă ea şi a auzit împuşcături. „La început, te gândeşti că este o zi frumoasă de plajă”, a spus ea. „Crezi că oamenii se distrează. Apoi, mai mulţi oameni au alergat pe lângă mine şi mi-au spus că este un atacator, că are loc un atac armat în masă şi că ucide oameni”, a relatat ea.

Videoclipurile care circulă pe X par să arate oameni pe plajă şi în parcul din apropiere împrăştiindu-se în timp ce se auzeau mai multe împuşcături şi sirene de poliţie.

Un videoclip îl arată pe un bărbat îmbrăcat într-o cămaşă neagră trăgând cu o armă mare înainte de a fi imobilizat de un bărbat în tricou alb care i-a smuls arma. Acesta din urmă, proprietarul unui mic magazin de fructe din zonă, este considerat un erou. El ar fi fost rănit, dar se află în afara pericolului.

Un alt bărbat a fost văzut trăgând cu o armă de pe un pod pietonal.

Un alt videoclip arată doi bărbaţi ţinuţi la pământ de poliţişti în uniformă pe un mic pod pietonal. Se poate vedea cum poliţiştii încercau să resusciteze pe unul dintre bărbaţi.

Atacul a avut loc la aproape exact 11 ani după ce un „lup singuratic” a luat 18 persoane ostatice la Lindt Cafe din Sydney. Doi ostatici şi trăgătorul au fost ucişi după o confruntare de 16 ore.