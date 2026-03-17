Israelul încearcă să dea poporului iranian „o ocazie de a înlătura regimul”, spune Netanyahu după operațiunea împotriva lui Larijani

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că atacurile lansate de forțele țării sale asupra liderilor din Iran sunt menite să slăbească regimul de la Teheran, într-un mesaj video transmis după ce Israelul a revendicat uciderea lui Ali Larijani, descris de Netanyahu drept conducător al unui grup care „efectiv conduce Iranul”, au relatat BBC și The New York Times.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, pe care Israelul susține că l-a ucis în noaptea de luni spre marți, era considerat de mai mulți observatori drept omul care a condus regimul de la Teheran după moartea ayatollahului Ali Khamenei, potrivit The Jerusalem Post. Iranul încă nu a confirmat moartea lui Larijani.

„Subminăm acest regim în speranța de a da poporului iranian o ocazie de a-l înlătura”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Analiștii consideră că un astfel de scenariu este încă improbabil, cel puțin pentru moment.

„Acest lucru nu se va întâmpla deodată și nu se va petrece ușor”, a recunoscut premierul israelian.

Israelul spune că a fost ucis și comandantul miliției Basij

Israelul susține că l-a ucis și pe Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare Basij. Basij este o unitate de miliție, în haine civile, din cadrul Gărzilor Revoluționare Islamice, folosită pentru a înăbuși protestele, adesea cu forță letală. În ultimele săptămâni a operat puncte de control în Teheran și în alte orașe iraniene.

Ministrul israelian al afacerilor externe, Gideon Saar, a declarat într-o conferință de presă că uciderea lui Ali Larijani și Gholamreza Soleimani ar putea aduce Israelul mai aproape de obiectivul său de înlăturare a actualului guvern iranian. „Acțiunile noastre îi slăbesc mecanismele de represiune. Regimul poate fi răsturnat doar de poporul iranian, însă fără ajutor extern, poporul iranian nu se poate elibera”, a spus Saar.

Armata israeliană a continuat să bombardeze marți Teheranul. Noi atacuri ale forțelor israeliene au avut loc și în Liban, unde Israelul a lansat o operațiune împotriva Hezbollah, miliție șiită libaneză fondată de Gărzile Revoluționare ale Iranului în 1982.