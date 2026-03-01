Israelul mobilizează 100.000 de rezerviști pentru ofensiva contra Iranului. Anunțul IDF

Armata israeliană a anunțat duminică seară că va mobiliza 100.000 de rezerviști în cadrul ofensivei împotriva Iranului, potrivit unui comunicat citat de AFP.

„Armata se pregătește să mobilizeze în jur de 100.000 de rezerviști și să-și consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi” în cadrul acestei operațiuni, se precizează în comunicatul difuzat de Forțelr Defensive Israeliene (IDF, armata israeliană).

Armata Israelului precizează totodată că au fost deja desfășurate „întăriri” în mai multe zone ale țării și la frontiere.

Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune după ce Gărzile Revoluționare au anunțat dimineață că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”.

Au fost explozii din nou în Israel și mai multe state din Golf și a fost atacată inclusiv o bază cu prezență americană din Irak. Donald Trump a reacționat amenințând „că îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, în timp ce forțele Israelului și SUA și continuă masivul atac contra Iranului.