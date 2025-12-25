Israelul nu se va retrage niciodată din Gaza, spune ministrul Apărării. Intenții de colonizare în nordul Fâșiei

Tancurile israeliene Merkava, staționate de-a lungul frontierei cu Fâșia Gaza, în timp ce Israelul a declanșat o nouă campanie de bombardamente de amploare asupra orașului Gaza, pe 16 septembrie 2025. FOTO: Eddie Gerald / Alamy / Profimedia

Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează DPA, preluată de Agerpres.

„În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâşia Gaza”, a spus Katz în timpul conferinţei.

Acest lucru va rămâne valabil chiar şi în cazul unei tranziţii către a doua fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump şi dezarmarea Hamas, a mai spus Katz.

Zona de securitate se va afla în interiorul Fâşiei Gaza, a precizat Katz, adăugând că în partea de nord a fâşiei de coastă ar putea fi create aşezări israeliene care ar proteja zona de securitate.

Declaraţiile lui Katz, membru al partidului Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, contrazic astfel încă o dată elemente ale planului de pace al lui Trump, care prevede o retragere treptată a tuturor trupelor israeliene din Fâşia Gaza.