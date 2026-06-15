Israelul refuză să respecte un punct cheie al acordului de pace dintre SUA și Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și membri ai cabinetului său la o întâlnire bilaterală cu Donald Trump și oficiali de la Washington, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu i-a spus președintelui american Donald Trump că Israelul nu se consideră obligat să respecte clauza referitoare la Liban din acordul de pace cu Iranul și a subliniat clar că statul israelian nu va accepta niciun aranjament care să-i limiteze libertatea de a acționa împotriva Hezbollah, relatează Ynet.

Potrivit surselor site-ului israelian de știri Ynet, considerat apropiat de serviciile de informații și securitate ale țării, Netanyahu i-a spus de asemenea lui Trump că Israelul nu se va retrage din Liban. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) vor rămâne în pozițiile pe care le ocupă în prezent și vor continua operațiunile menite să contracareze amenințările Hezbollah, inclusiv distrugerea infrastructurii teroriste și riposta la orice atac împotriva Israelului.

Înțelegerea dintre miniștrii din Cabinetul de Securitate al lui Netanyahu este că Israelul își apără ferm interesele în Liban și premierul a primit sprijin deplin din partea cabinetului în ultima ședință pe acest subiect.

Disputa cu Washingtonul a apărut după ce premierul pakistanez Shehbaz Sharif, Trump și Iranul au anunțat că a fost încheiat un acord de pace între Statele Unite și Iran care va duce și la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Pakistanului, acordul este menit să pună capăt războiului dintre SUA și Iran și să oprească operațiunile militare pe mai multe fronturi, inclusiv în Liban.

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Ynet notează că situația din Liban a devenit o linie roșie pentru Israel. Hezbollah, organizația teroristă susținută de Iran și cu baza în Liban, luptă împotriva Israelului de-a lungul frontierei nordice.

Israelul afirmă că trebuie să își păstreze libertatea de a lovi ținte Hezbollah pentru a proteja comunitățile din nordul țării și pentru a împiedica gruparea să își refacă forțele în apropierea graniței.

Oficialii israelieni au apreciat în cursul nopții că Teheranul a decis să evite atacarea Israelului după un atac israelian în cartierul Dahieh din Beirut, un bastion al Hezbollah în capitala libaneză. Iranul amenințase cu represalii, însă oficialii israelieni consideră că presiunile exercitate de Statele Unite și eforturile de mediere au determinat Teheranul să renunțe la o ripostă, pentru a evita compromiterea acordului.

Oficiali israelieni de rang înalt au declarat că prevederea referitoare la Liban este „un aspect asupra căruia va trebui să rămânem fermi oricum, dacă ni se va cere să facem retrageri de acolo”. Potrivit unuia dintre acești oficiali, Netanyahu „rămâne ferm și reușește să respingă astfel de cereri iraniene”, iar americanii înțeleg că Israelul consideră această problemă ca fiind inacceptabilă din start.

Soldați israelieni la granița cu Gaza, Foto: Mahmoud ZAYYAT / AFP / Profimedia

Israelul consideră că are libertate de acțiune în Liban

În timpul ședinței cabinetului, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich a susținut că, dacă Iranul ar lansa atacuri împotriva Israelului, țara ar trebui să răspundă cu forță în Liban, nu pe teritoriul Iranului. Raționamentul său, potrivit oficialilor familiarizați cu discuția, a fost că Iranul reprezintă arena lui Trump, deoarece președintele american a condus campania și negocierile împotriva Teheranului. Libanul, în schimb, este arena imediată de securitate a Israelului.

Conform acestei abordări, Israelul ar evita să fie acuzat că sabotează acordul lui Trump prin lovituri pe teritoriul Iranului, păstrându-și în același timp libertatea de acțiune împotriva Hezbollah în Liban.

Un alt argument invocat în cadrul ședinței a fost că loviturile în Liban sunt mai ușor de executat, mai ieftine și mai accesibile decât loviturile în Iran. „Cinci minute de zbor în loc de patru ore”, a spus un oficial.

Susținătorii opțiunii libaneze au argumentat, de asemenea, că fiecare atac acolo ar reprezenta „două lovituri la preț de una”: un mesaj de descurajare adresat Iranului și o oportunitate de a afecta Hezbollah într-un mod care ar putea modela situația de securitate de-a lungul frontierei nordice a Israelului pentru ani de zile.

Consens în cabinetul lui Benjamin Netanyahu în privința Libanului

Smotrich, unul dintre miniștrii de extrema dreaptă din cabinetul lui Netanyahu, a fost principala voce care a promovat această linie de acțiune, însă mai mulți oficiali de rang înalt din domeniul securității i-au susținut poziția, potrivit oficialilor israelieni.

Aceștia au afirmat că alți miniștri „concurau” între ei în privința durității loviturilor pe care le cereau împotriva Iranului, deși era clar că Netanyahu era puțin probabil să aprobe atacuri peste un anumit prag, deoarece acest lucru ar fi putut provoca o ruptură serioasă cu Trump.

„Nu trebuie să rupem legătura cu Trump, dar răspunsurile trebuie să fie clare. Dacă răspundem, trebuie să creăm descurajare”, a declarat Eli Cohen, ministrul israelian pentru Energie și Infrastructură.

Gila Gamliel, ministra pentru Știință și Inovație, a spus că Israelul ar trebui să răspundă și să „cucerească mai mult teritoriu de la ei” (n.r. libanezi).

Ministrul Transporturilor Miri Regev a declarat că Israelul „nu este un protectorat” și trebuie să „pună capăt jocului de ping-pong și să iasă din această ecuație”.

Ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir a cerut un răspuns fără compromisuri. „În Orientul Mijlociu, trebuie să fii nebunul satului”, a spus el. „Nu un răspuns echilibrat și nu un răspuns măsurat. Orice foc deschis asupra Israelului este o declarație de război împotriva noastră și trebuie să răspundem disproporționat”, a continuat el.