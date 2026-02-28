Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile după atacul asupra Iranului
Autoritatea aeroportuară a anunțat sâmbătă că Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile, după ce țara a lansat ceea ce ministrul apărării a numit „un atac preventiv” împotriva Iranului, transmite Reuters.
Autoritățile au anunțat că zborurile către și dinspre Israel vor fi reluate „de îndată ce situația de securitate va permite”.
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară și diminuând și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran și Occident.
„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a anunțat ministrul apărării Israel Katz.
Explozii au fost auzite sâmbătă la Teheran, potrivit presei iraniene și imagini arată cel puțin un nor de fum negru la locul unei lovituri.
