Israelul vrea să trimită palestinienii din Gaza într-o țară africană deja devastată de un război civil. Discuții intense în ultima lună

Sudanul de Sud și Israel discută un acord prin care să strămute palestinienii din Gaza în țara africană, deja sfâșiată de un război civil încheiat în urmă cu câțiva ani, au declarat trei surse pentru agenția Reuters. Planul a fost deja respinsa ca inacceptabil de către liderii palestinieni.

Sursele au afirmat, sub protecția anonimatului, că nu s-a ajuns la înțelegere dar că discuțiile dintre Sudanul de Sud și Israel sunt în curs.

Dacă se va ajunge la implementarea planului, palestinienii din Gaza ar urma să fie mutați într-o țară devastată deja de ani de violențe de natură politică și etnică.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, în această lună, că intenționează să extindă controlul militar în Gaza, iar cursul săptămânii acesteia a reluat sugestiile că palestinienii ar trebui să părăsească Fâșia în mod voluntar.

Liderii arabi, precum și din alte țări ale lumii, au respins ideea de a muta populația din Gaza în orice altă țară a lumii. Palestinienii spus că ar fi o altă „Nakba” („Catastrofa”), când sute de mii au fugist sau au fost alungați în timpul războiului arabo-israelian din 1948.

Cele trei surse au indicat că perspectiva strămutării palestinienilor în Sudanul de Sud a fost invocată în timpul întrevederilor dintre oficiali israeliani și ministrul de Externe sud-sudanez Semaya Kumba, în timpul vizitei pe care acesta a făcut luna trecută. Afirmațiile surselor citate par să- contrazică pe ministru care, miercuri, a spus că sunt informații „fără fundament”.

Informații despre aceste discuții au fost publicate inițial marți, de către Associated Press, care a citat șase persoane care au informații despre chestiuni.

Wasel Abu Yussef, membru în Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a afirmat că poporul palestinian „respinge orice plan sau ideea de deportare către Sudanul de Sud sau în orice alt loc”.

Declarația după una transmisă de către biroul președintelui palestinian Mahmud Abbas. Hamas, care se luptă cu Israel în Gaza, nu a emis un punct de vedere pe această temă.

Ministrul adjunct de Externe Sharren Haskel, care a vizitat în această săptămână capitala Sudanului de Sud, Juba, a declarat că discuțiile nu au avut loc pentru relocare. „Discuțiile au fost despre politică extenă, despre organizațiile multilaterale, despre criza umanitară, adevărată criză umanitară care are loc în Sudanul de Sud și despre război”, a declarat Haskel.

Netanyahu, care s-a văzut cu Kumba luna trecută, a declarat că Israelul este în contact cu câteva țări să găsească o destinație pentru palestinienii care vor să plece din Gaza, însă a refuzat constant să dea detalii.