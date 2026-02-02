„Istoria ar trebui să fie gratuită”: Nemulțumiri după prima zi în care Roma a taxat turiștii pentru a-i lăsa la un moment emblematic

Teresa Romero se află la Roma pentru a sărbători o aniversare importantă, iar unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut luni a fost să viziteze Fontana di Trevi, pentru a arunca o monedă în apele capodoperei baroce. Însă, înainte ca turista portugheză să se poată apropia de fântână, a trebuit să plătească 2 euro – costul unei taxe de „acces” care a fost pusă în sfârșit în aplicare de autoritățile municipale din Roma, după ani de discuții, relatează The Guardian.

„Mi se pare normal și 2 euro nu înseamnă nimic – cât prețul unei cafele”, a declarat Romero pentru reporterii de la The Guardian la plecarea de la monument. „Cel mai important lucru este să păstrăm istoria”, a subliniat ea.

Există însă și nemulțumiri. „Nu este deloc un lucru bun”, a afirmat Irma Pavitashvili, o turistă din Georgia, în timp ce se îndepărta de monument după ce i s-au cerut 2 euro. „Această fântână ar trebui să fie pentru toată lumea”, a adăugat ea.

Alma Peterson, o vizitatoare din SUA, a fost de acord cu aceasta. „Nu este corect să li se ceară bani oamenilor – acesta este istorie, ar trebui să fie gratuit”, consideră ea.

Monumentul din Roma a atras anul trecut peste 10 milioane de vizitatori

Scopul acestei taxe, care se aplică între orele 11:30 și 22:00 în zilele lucrătoare și între 9:00 și 22:00 în weekend, este de a ajuta autoritățile să gestioneze mai bine aglomerația și să strângă fonduri pentru întreținerea fântânii. Numai în 2025, peste 10 milioane de oameni au vizitat Fontana di Trevi.

Plata este obligatorie doar pentru vizitatorii care coboară treptele fântânii pentru a ajunge la bazin. Aceștia pot petrece acolo cât timp doresc, aruncând monede peste umăr într-un ritual despre care se spune că garantează întoarcerea în Cetatea Eternă. Însă nu au voie să mănânce, să bea sau să fumeze în zona bazinului. Mulți vor însă doar să își facă selfie-uri.

Locuitorii Romei sunt scutiți de taxă, la fel și persoanele cu dizabilități și copiii sub vârsta de șase ani.

„Este o plată foarte mică, care ne permite să protejăm Fontana di Trevi”, a declarat Simona Ugolinelli, consilier municipal responsabil cu coordonarea acestei măsuri.

Ugolinelli afirmă că autoritățile estimează că taxa va aduce Romei aproximativ 6,5 milioane de euro pe an, bani care vor fi folosiți pentru investiții în fântână și în alte monumente din capitala Italiei. „Nu este ca și cum Roma ar fi primul oraș din lume care face acest lucru”, a subliniat ea în comentarii făcute pentru The Guardian.

O turistă fotografiată la Fontana di Trevi în data de 2 februarie 2026, FOTO: Fiorani Fabio, Agenzia Sintesi / Alamy / Profimedia Images

Cum justifică autoritățile din capitala Italiei introducerea taxei la Fontana di Trevi

„De fapt, în zonele turistice din alte orașe ale lumii, astfel de taxe sunt mult mai mari. Această măsură ne va permite să gestionăm mai bine fluxurile turistice, protejând în același timp patrimoniul nostru istoric, astfel încât vizitatorii să se poată bucura și mai mult de frumusețea lui”, a mai declarat oficialul local.

Marmura albă a Fontanei di Trevi strălucea sub un cer albastru senin în prima zi de aplicare a taxei de acces, iar majoritatea oamenilor păreau să o plătească cu bunăvoință, fie în numerar, fie prin intermediul aparatelor de plată contactless. Biletele pot fi cumpărate și online.



Pe măsură ce numărul vizitatorilor din Roma și din întreaga Italie crește rapid, taxele pentru vizitarea unor locuri populare care anterior erau gratuite devin tot mai frecvente.

Din 2023, la Panteon este în vigoare o taxă de 5 euro. Monumentul a fost construit de împăratul roman Hadrian și este faimos pentru oculusul său – deschiderea din imensa cupolă. „Acest sistem funcționează foarte bine”, a declarat Ugolinelli.

Excursioniștii de o zi care vizitează Veneția trebuie să plătească o taxă pentru a intra în oraș în sezonul de vârf, iar, din decembrie, turiștii trebuie să plătească și pentru a intra în curtea din Verona asociată cu Romeo și Julieta din celebra piesă de teatru a lui William Shakespeare.