Italia condamnă decizia Spaniei de a răspunde cu măsuri simetrice în criza diplomatică. „De neînțeles și complet inacceptabil”

Ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, susține că decizia Spaniei de a introduce controale la sosirile din Italia, ca răspuns la măsura similară a guvernului de la Roma, „este de neînțeles și complet inacceptabilă”, transmite The Guardian.

Începând de sâmbătă și până la data de 7 septembrie, guvernul Spaniei a introdus controale în porturi și în aeroporturi pentru călătorii care sosesc din Italia, o reacție la decizia similară pe care au luat-o autoritățile de la Roma în cazul spaniolilor ca răspuns la criza din Ceuta.

Ceuta, una dintre cele două exclave spaniole de pe coasta marocană, a fost vizată în finalul lunii iulie de un val de zeci de mii de migranți ilegali. Dintre cei 72.000 de migranți care au trecut granița, singura frontieră terestră dintre UE și Africa, 70.000 s-au întors între timp în Maroc, potrivit guvernului de la Madrid.

Spania și Italia, membre ale spațiului Schengen, nu au frontieră terestră comună, astfel că măsurile se aplică la sosirile pe cale aeriană și navală.

„Nu suntem împotriva Spaniei, dar avem datoria să ne protejăm frontierele”, a declarat Antonio Tajani într-un interviu publicat duminică de La Stampa, în care și-a exprimat îngrijorarea că unii dintre migranți ar putea avea opinii jihadiste.

„Ceea ce este de neînțeles și complet inacceptabil este reacția Spaniei”, a adăugat șeful diplomației italiene.

Tajani: „Italia, ca destinație, este țara cu cel mai mare risc”

Ministrul a respins sugestiile cum că acțiunile guvernului italian ar fi fost unele simbolice și că șansele ca migranții să ajungă din Ceuta în Italia ar fi minime.

„Unde se duc după ce ajung în Spania? Italia, ca destinație, este țara cu cel mai mare risc. Nu suntem Germania sau Norvegia”, a spus Tajani.

Întrebat dacă răspunsul Italiei a fost unul proporțional, oficialul italian a indicat informațiile conform cărora Ceuta riscă să se confrunte cu un nou val de migranți.

„Sperăm să putem ridica suspendarea în curând, imediat ce riscul nu mai este prezent”, a mai spus el.

Ministrul italian al afacerilor interne lăudase public Spania pentru modul în care a gestionat criza, însă Tajani susține că regatul iberic nu a fost „atât de vigilent” pe cât ar fi trebuit să fie.

Șeful diplomației italiene a criticat programul spaniol de regularizare a migranților ilegali, susținând că acesta transmite un „mesaj negativ care pune în pericol siguranța tuturor”.