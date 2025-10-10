Italia deschide în premieră tunelul secret folosit de împărații romani pentru a ajunge la luptele cu gladiatori din Colosseum

Pentru prima dată în aproape 2.000 de ani, un pasaj imperial ascuns din emblematicul Colosseum al Romei urmează să fie deschis publicului, oferind o privire unică asupra trecutului antic al amfiteatrului, relatează The Independent.

Începând cu 27 octombrie, vizitatorii vor putea explora coridorul odinioară secret, cunoscut sub numele de „Pasajul Commodus”, care le permitea împăraților romani să ajungă, nevăzuți și protejați, la loja lor de onoare, cu vedere spre jocuri.

Pasajul, denumit după împăratul Commodus care a domnit între anii 180 și 192 d.Hr. și care a fost celebru portretizat în filmul „Gladiatorul” al lui Ridley Scott, a fost descoperit pentru prima dată în anii 1810.

Commodus era renumit pentru pasiunea sa pentru luptele de gladiatori, iar relatările istorice sugerează că a supraviețuit chiar unei tentative de asasinat în timp ce traversa tunelul.

Arheologii de la Parcul Arheologic al Colosseumului au dezvăluit că la intrarea pasajului au fost găsite fragmente de elemente decorative.

Acestea includeau reprezentări ale unor vânători de mistreți, lupte cu urși și spectacole acrobatice – o introducere artistică pentru spectacolele brutale care urmau să aibă loc în arenă.

FOTO: Andrew Medichini / AP / Profimedia Images

Lucrările de restaurare a tunelului secret din Colosseum s-au încheiat abia luna trecută

Coridorul are forma literei „S” și continuă în afara arenei Colosseumului, însă destinația sa finală rămâne necunoscută.

„Vizitatorii pot avea acum o idee despre cum era să fii împărat intrând în arenă”, spune Barbara Nazzaro, care a coordonat lucrările de restaurare.

„Cu puțin efort de imaginație și cu ajutorul unei reconstrucții virtuale, pot aprecia decorațiunile, stucurile, frescele și marmura care acopereau pereții”, mai afirmă aceasta.

FOTO: Andrew Medichini / AP / Profimedia Images

Proiectul care a fost finalizat în luna septembrie 2025 a inclus lucrări de conservare structurală, restaurarea stucurilor și a tencuielilor decorative, precum și instalarea unei noi pasarele.

Un nou sistem de iluminare recreează lumina naturală care, odinioară, pătrundea prin deschizături mici în bolți, iar o reconstrucție digitală îi ajută pe vizitatori să vizualizeze aspectul original al pasajului.

Un al doilea proiect de restaurare, care ar urma să înceapă la începutul anului 2026, va viza porțiunea tunelului care se extinde dincolo de perimetrul Colosseumului.