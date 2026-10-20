Italia se confruntă cu o criză a pastelor: „Cea mai mare parte a producției s-a oprit complet sau este pe punctul de a se opri”

Producția de paste este periclitată în Italia în condițiile în care un protest al șoferilor de camion din sudul țării, declanșat de creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil și a costului vieții, blochează livrările de materii prime către fabrici, relatează Reuters.

Producătorul de paste Rummo, cu sediul în regiunea Campania din sudul Italiei, a anunțat marți că și-a suspendat producția după ce a rămas fără ingrediente.

Cosimo Rummo, directorul general al companiei, a declarat pentru cotidianul La Repubblica că aproape toți marii producători de paste din regiunea învecinată Puglia se confruntă cu dificultăți similare.

„Asta înseamnă că cea mai mare parte a producției de paste din Italia s-a oprit complet sau este pe punctul de a se opri”, a subliniat acesta.

Campania, alături de Puglia și Sicilia, formează nucleul producției de paste din Italia.

La Molisana, un alt producător cu sediul în regiunea Molise, a anunțat marți că a înregistrat o scădere semnificativă a producției și că a fost nevoit să recurgă la rezervele de materii prime, precum grâul și grișul de grâu dur.

Italmopa, organizația italiană de lobby a industriei de morărit, a avertizat săptămâna trecută că, dacă protestele continuă, un număr tot mai mare de fabrici ar putea fi nevoite să își oprească producția, cu efecte asupra întregului lanț de aprovizionare.

Lanțul de aprovizionare al industriei pastelor din Italia a generat anul trecut venituri de 13,5 miliarde de euro, potrivit unui raport publicat în septembrie de European House-Ambrosetti (TEHA Group).

Protest al camionagiilor în Napoli pe 20 octombrie 2026, FOTO: Garofalo, LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alimentele și benzina se epuizează în sudul Italiei

Guvernul condus de Giorgia Meloni promite un sprijin suplimentar pentru transportatorii rutieri. După o întâlnire cu reprezentanții acestora, viceministrul infrastructurii Edoardo Rixi a declarat marți că un pachet de ajutor în valoare de peste 150 de milioane de euro va fi pus în curând la dispoziție.

Executivul lui Meloni pregătește de asemenea măsuri mai dure de securitate, ca răspuns la revoltele din weekendul precedent, izbucnite la Milano și în alte orașe din nordul țării, pe fondul manifestațiilor împotriva inflației.

Protestul transportatorilor rutieri, care a început săptămâna trecută prin blocarea drumurilor, autostrăzilor și porturilor din Sicilia și din sudul țării, provoacă perturbări tot mai ample, inclusiv penurii de produse în supermarketuri și cozi la benzinării.

„Oamenii încercau să ia tot ce mai rămăsese. A trebuit să merg într-un oraș din apropiere și mi-am făcut și eu provizii de făină și cu alimentele pe care le consumăm cel mai des”, a declarat pentru Reuters Zineb Boutimah, un locuitor în vârstă de 45 de ani al orașului Locri din provincia Reggio Calabria, aflată în sudul Italiei.

Elena Lombardo, o altă locuitoare a orașului, a spus că angajatul benzinăriei din apropierea locuinței sale o îndemnase luni să își facă plinul, avertizând-o: „Nu știu dacă mâine va mai fi benzină”.

Marți, benzinăria era închisă.