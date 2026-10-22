Italia și Spania renunță la controalele reciproce la frontieră, după luni de tensiuni

Italia și Spania au convenit să elimine controalele la frontieră aplicate de fiecare cetățenilor celeilalte țări, a anunțat vineri Ministerul de Interne de la Roma, punând astfel capăt unei dispute de trei luni, declanșate de afluxul de migranți către enclava spaniolă Ceuta, transmite Reuters.

Un comunicat al guvernului italian afirmă că miniștrii de interne ai celor două țări au discutat telefonic și au convenit să nu prelungească suspendarea aplicării acordurilor Schengen ale Uniunii Europene privind libera circulație.

„Decizia, luată în urma unei evaluări atente a situației, va fi însoțită de măsuri sporite de schimb de informații, pentru a asigura securitatea deplină a spațiului Schengen comun”, a adăugat ministerul de la Roma.

Guvernul de dreapta al Italiei a suspendat pe 31 iulie acordurile privind libera circulație la frontieră cu Spania, afirmând că dorește să se asigure că niciun migrant care intră în Ceuta nu va putea călători mai departe pe teritoriul italian.

Madridul a răspuns adoptând măsuri similare împotriva Romei, descriind măsurile italiene drept „nedrepte, contrare intereselor Uniunii Europene și discriminatorii față de populația Spaniei”.

Controalele au fost prelungite în mod repetat de atunci de către cele două țări în urma unor tensiuni diplomatice fără precedent între ele în ultimii ani. Cum acestea nu au o frontieră terestră comună, ele s-au aplicat în principal sosirilor pe aeroporturi.