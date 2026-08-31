Italia prelungește controalele la frontieră care au declanșat un scandal diplomatic cu Spania

Italia a anunțat luni că își va suspenda pentru încă 15 zile acordurile privind frontiera deschisă cu Spania, prelungind restricțiile pe care le-a impus după un aflux masiv de migranți în exclava spaniolă Ceuta, în urmă cu o lună, transmite Reuters.

Suspendarea acordurilor Schengen ale UE privind libera circulație fără pașaport, despre care guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni spune că a fost decisă pentru a asigura că niciun migrant care intră în Ceuta nu poate călători mai departe spre Italia, urma să expire luni.

Decizia de prelungire a suspendării „a fost luată … din cauza persistenței factorilor care au dus la reintroducerea măsurilor la 1 august”, a precizat Ministerul italian de Interne într-un comunicat.

Autoritățile spaniole spun că între 5.000 și 8.000 de persoane se află încă în Ceuta, după ce cel puțin 72.000 de oameni au trecut din Maroc pe 30 iulie. Vinerea trecută, Spania a cerut oficial ajutorul UE pentru a gestiona situația.

Cel puțin 82 de migranți au fost găsiți morți pe partea spaniolă a frontierei, iar Marocul a confirmat alte 14 decese.

Italia afirmă că vede că Spania a luat măsuri pentru a remedia situația

Ministerul italian de Interne a declarat că Italia este conștientă de „măsurile deja întreprinse de Spania, împreună cu Uniunea Europeană, pentru a contribui la readucerea situației din zonă la normal în viitorul apropiat”.

Prim-ministrul Giorgia Meloni, care a adoptat o poziție fermă împotriva imigrației ilegale, se află sub presiunea unui nou partid de extremă dreapta, Futuro Nazionale, al cărui discurs are ecou în rândul unor alegători înaintea alegerilor programate pentru anul viitor.

Opoziția de centru-stânga a criticat decizia de reintroducere a controalelor la frontieră, afirmând că aceasta era inutilă, întrucât nu exista niciun indiciu că migranții din Ceuta s-ar putea deplasa spre Italia și că măsura ar afecta relațiile cu Spania.

Măsura luată de guvernul Giorgiei Meloni a declanșat un scandal diplomatic între Roma și Madrid, care a introdus la rândul său controale la frontieră pentru călătorii sosiți din Italia. Întrucât cele două țări nu au o graniță terestră comună, controalele vizează călătorii sosiți pe aeroporturi.