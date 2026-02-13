Iubeşte! În oglinda-gigant „Poarta sărutului”, „Tu ești Brâncuși!”

În Anul Constantin Brâncuși (instituit prin lege ca an aniversar, la 150 de ani de la nașterea artistului), Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu ești Brâncuși!”: o intervenție artistică ce recreează celebra „Poartă a Sărutului” la intrarea în curtea Palatului Cesianu-Racoviță.

În perioada 13 februarie – 9 martie, „Poarta sărutului” devine o oglindă-gigant, o oglindă monumentală, care nu este doar un obiect de privit, de oglindit, ci un spațiu de trăit — un prag urban în care trecătorii se văd în simbolul brâncușian al iubirii, unității și continuității. În lectura culturală românească, „poarta” propusă de Brâncuşi este un prag între etape ale vieții și „împlineşte în viaţa poporului român rolul unei făptuiri magice, care veghează la toate actele capitale din viaţa insului. (…) nașteri, nunți, morți” – observa Mircea Eliade în articolul „Teme folclorice şi creaţie artistică”.

Accesul publicului la poarta „Tu ești Brâncuși!” este, așa cum stă în obiceiul casei, liber, iar trecătorii sunt invitați să facă poze, să imortalizeze această trecere. O trecere care, în acest caz, deschide poarta spre universul fascinant al colecțiilor de artă, ce pot fi accesate mai ușor ca niciunde la Artmark… Zilnic, de luni până duminică, între 10.00 și 20.00.

Întâlnirea cu Brâncuși poate continua și pentru cei care vizitează expozițiile actuale de la Galeriile Artmark. La Palatul Cesianu-Racoviță se regăsește și o importantă schiță de atelier” de Brâncuși – care intră în Licitația de Artă Postbelică și Contemporană stabilită chiar în data de 19 februarie, de Ziua Națională Constantin Brâncuși, la Casa A10 by Artmark. Desenul are un preț de pornire de 8.000 de Euro și provine dintr-o colecție istoriă. Cea a lui Ion Alexandrescu, supranumit „cioplitorul lui Brâncuși”, pentru că a fost ucenicul care l-a ajutat artist să realizeze trilogia monumentală numită „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu.

„Ne-am asumat și acest proiect pentru că Poarta Sărutului este unul dintre semnele esențiale ale universului brâncușian — iar simbolul ei se regăsește, de altfel, și în identitatea noastră vizuală. Și pentru că Brâncuși ne privește pe toți!”, spune Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

