Iubitul lui Hayden Panettiere rupe tăcerea după moartea neașteptată a actriței

Brian Hickerson a transmis o declarație prin avocatul său, Sloan Ellis, scrie publicația TMZ. Este prima sa reacție după ce presa americană a scris că el și fratele său au fost cei care au sunat la 911 în ziua în care a murit Hayden Panettiere.

Decesul actriței Hayden Panettiere este în continuare învăluit în mister, iar iubitul ei a oferit o primă reacție, însă fără a oferi detalii despre ce s-a întâmplat.

„Moartea lui Hayden este în continuare anchetată și este important să lăsăm investigația să continue”, a spus Brian Hickerson.

El a citat informațiile publice în acest caz, afirmând că „poliția a confirmat” că nu există dovezi de „crimă sau circumstanțe suspecte”.

„Din respect pentru oamenii dragi ai lui Hayden și pentru ancheta în curs de desfășurare, nu vor fi alte comentarii în acest moment”, a mai transmis iubitul actriței prin avocatul său.

Sloan Ellis este un fost procuror federal care a colaborat în cazuri instrumentate de FBI și DEA, agenția americană antidrog, potrivit TMZ.

Mai multe publicații americane au relatat că DEA face o anchetă în paralel. Agenția antidrog a declarat pentru publicația citată că instituția „nu confirmă și nu comentează în cazul unor investigații în curs”.

Iubitul lui Hayden Panettiere și fratele acestuia au sunat la 911 pentru a anunța că actrița nu mai dădea semne de viață duminică, potrivit CNN.

Salvatorii sosiți la fața locului nu au reușit să o resusciteze. Actrița a fost declarată decedată la aproximativ o jumătate de oră după apelul la 911. Avea 36 de ani.

Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment. Medicii legiști au declarat că nu au găsit semne de violență la autopsie.