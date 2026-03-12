ULTIMA ORĂ Iulian Vrabete a murit. Basistul trupei Holograf avea 70 de ani

Iulian Vrabete, membrul trupei Holograf, s-a stins din viață joi, la vârsta de 70 de ani, a confirmat impresarul formației, Cristi Beiu, pentru HotNews.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă”, a scris Holograf pe pagina de Facebook. a trupei.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel. Trupa Holograf

Înainte de a se alătura formației Holograf, în anii ’70 a pus bazele grupului Basorelief, un proiect orientat spre jazz-rock progresiv. Din 1987 face parte din Holograf, unde cântă la chitară bas, conform Radio România Cultural.

Pe parcursul carierei, a colaborat și cu alți artiști români, printre care Laura Stoica și Mircea Vintilă, fie ca instrumentist, fie ca producător.

Activitatea sa este strâns legată de parcursul trupei Holograf. În cadrul formației, liniile sale de bas au contribuit la multe dintre piesele care au devenit populare în muzica românească. Alături de colegii săi, inclusiv de solistul Dan Bittman, a participat la construirea stilului caracteristic al trupei, aflat la intersecția dintre rock melodic și pop, mai scrie Radio România Cultural.

Trupa Holograf urma să cânte mâine la Arad și sâmbătă, 14 martie, la Reșita. Ultimul concert susținut de trupă a fost pe 9 martie, la Constanța.

