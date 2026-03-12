Basistul Holograf Iulian Vrabete a murit. Anunțul trupei

Basistul Holograf, Iulian Vrabete, a murit la 70 de ani. „Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau”, este mesajul trupei din care Vrabete a făcut parte timp de peste 40 de ani.

Membrii Holograf au postat un mesaj pe Facebook în care anunță decesul basistului trupei, spunând că acesta s-a luptat cu o boală incurabilă:

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau”.