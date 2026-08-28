Jaf într-un muzeu din Viena. Hoții au plătit bilet la intrare, dar au intrat înarmați

Un colier excepţional Van Cleef & Arpels, realizat din diamante montate pe platină, având peste 200 de carate şi compus din 673 de pietre preţioase, a fost furat joi, în plină zi, dintr-un muzeu din Viena, informează AFP, preluată de Agerpres.

Doi bărbaţi, care nu purtau măşti şi care au fost filmaţi de camerele video ale muzeului, au cumpărat bilete de intrare şi au spart o vitrină din sticlă cu un ciocan, înainte să fugă cu bijuteria, a precizat Poliţia austriacă într-un comunicat publicat în noaptea de joi spre vineri.

Unul dintre cei doi bărbaţi era înarmat.

Bijuteria era prezentat într-o expoziție temporară

Muzeul de Arte Aplicate din Viena (MAK) a confirmat furtul, însă reprezentanţii săi au declarat că nu pot furniza în acest stadiu nicio informaţie privind ancheta în curs.

Contactat de AFP în legătură cu valoarea bijuteriei furate şi cu identitatea proprietarului acesteia, muzeul MAK nu a făcut deocamdată nicio precizare.

Potrivit radioului public austriac, colierul a fost evaluat la mai multe milioane de euro de casa de licitaţii Sotheby’s în 2015.

Bijuteria era prezentată pentru public în cadrul unei expoziţii temporare, consacrată casei franceze Van Cleef & Arpels, înfiinţată în 1906 în Place Vendome din Paris şi specializată în bijuterii de lux.

Aproximativ 500 de piese sunt prezentate în această expoziţie, începând din 10 iunie şi până pe 27 septembrie, inclusiv peste 300 din colecţia casei Van Cleef & Arpels şi circa 200 din colecţia muzeului MAK.

Colier pentru fosta familie regală din Egipt

Bijuteria furată este un colier realizat special pentru fosta familie regală egipteană, fiind purtat de regina Nazli în 1939 în timpul căsătoriei fiicei sale Fawzia cu cel care urma să devină ultimul şah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi.

Colierul este prezentat pe site-ul casei Van Cleef & Arpels ca „o piesă monocromă legendară, reprezentând triumful bijuteriilor albe”.

„Era completat de o diademă, care relua aceleaşi ornamente semicirculare în jurul cărora se împletesc benzi din platină şi diamante”, precizează acelaşi site.

Muzeul MAK a anunţat că expoziţia va rămâne închisă până la noi dispoziţii, însă un jurnalist de la AFP a putut să o viziteze vineri. Vitrina în care se afla bijuteria a fost opacizată, a constatat el.

Contactată de AFP, casa Van Cleef & Arpels nu a răspuns deocamdată solicitării de a face declaraţii pe această temă.

În urma mai multor jafuri spectaculoase comise în muzee din Franţa, guvernul de la Paris a recomandat la sfârşitul lunii iulie retragerea temporară a anumitor piese din vitrine până când acestea vor beneficia de o protecţie consolidată.

Joi, în Spania, Tezaurul din Villena, o colecţie de artefacte din aur, considerată una dintre cele mai preţioase comori din Epoca Bronzului din Europa, a fost furată aproape în integralitatea sa dintr-un muzeu din sud-estul ţării.