Jaf spectaculos la muzeul Renoir din Franța: Hoții au furat patru tablouri, dar au pierdut unul în timpul fugii

Doi hoți au furat marți dimineața „patru opere de artă” de la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, de pe Coasta de Azur, dintre care una pe care au fost nevoiți să o abandoneze în timpul fugii, a anunțat primarul acestui oraș din sud-estul Franței, unde celebrul pictor impresionist și-a trăit ultimii ani de viață, transmit AFP și Reuters.

„Reperați grație camerelor de supraveghere video ale orașului, cei doi indivizi au luat-o la fugă, abandonând în timpul fugii unul dintre tablourile furate”, a afirmat primarul, Bryan Masson, într-un comunicat, estimând la 9 milioane de euro valoarea operelor furate din acest muzeu-atelier înconjurat de o grădină cu măslini.

„Alarma muzeului s-a declanșat la ora 05:48. La ora 05:53, adică cinci minute mai târziu, poliția noastră municipală era deja la fața locului”, a precizat politicianul de extremă dreaptă, care a considerat că „a ataca Muzeul Renoir înseamnă a ataca o parte din istoria și patrimoniul orașului Cagnes-sur-Mer. Aceste fapte sunt deosebit de grave”.

Masson nu a precizat care sunt tablourile furate. Cele mai valoroase opere ale lui Renoir s-au vândut în trecut la licitații pentru zeci de milioane de dolari.

În imaginile de pe camerele de supraveghere, aceștia sunt văzuți în timp ce decupau tablourile din rame, până când s-a declanșat alarma de securitate, potrivit Le Figaro.

Hoții de artă din Europa comit jafuri din ce în ce mai violente, iar bandele specializate au fost înlocuite de grupuri ad-hoc formate din oportunisti recrutați prin intermediul rețelelor sociale, a declarat luna trecută Europol, organismul polițienesc paneuropean.

Jafurile continuă în muzeele franceze

Noul furt a avut loc la aproape un an după jaful răsunător de la Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, situat chiar în inima Parisului. În câteva minute, opt bijuterii ale Coroanei Franței au dispărut, printre care diadema împărătesei Eugénie, regăsită ulterior în stare foarte deteriorată. Prejudiciul este estimat la 88 de milioane de euro, potrivit muzeului.

De atunci, Ministerul Culturii din Franța a făcut din securitatea muzeelor o prioritate, dar jafurile au continuat.

La sfârșitul lunii iulie, un colier de aur aparținând Tezaurului de la Vix, datând din epoca celtică și îngropat acum 2.500 de ani în Burgundia, în estul Franței, a fost furat în plină dimineață dintr-un muzeu din Châtillon-sur-Seine, care fusese deja ținta a două tentative anterioare de spargere.

La începutul lunii iulie, la nord de Strasbourg , hoții au pus mâna și pe bijuterii de la Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder. Prejudiciul estimat: peste 4,5 milioane de euro.

Într-un plan cu 33 de măsuri prezentat în iulie, Ministerul Culturii a recomandat, în special, retragerea temporară a anumitor piese din vitrine.

Este vorba de „punerea în siguranță, în locuri adecvate care vor fi identificate pentru fiecare departament, a obiectelor cele mai vulnerabile, până la asigurarea modului lor de expunere”, a explicat ministerul într-un comunicat.

Înființat în 1960, Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, situat nu departe de Nisa, s-a stabilit în ultima reședință a pictorului Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).

Astăzi, pe lângă mobilierul original, Muzeul Renoir expune obiecte și piese de mobilier care au aparținut lui Renoir, printre care șevaletul și scaunul său cu rotile, precum și portrete, peisaje și nuduri pictate de artist.

Foto: Esik Sandor | Dreamstime.com