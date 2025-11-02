Jaful de la Luvru a fost comis de infractori „mărunți”, nu de profesioniști, spune procuroarea-șefă a Parisului. Doi dintre suspecți sunt un cuplu cu copii

Imagini cu fuga hoților de la Muzeul Luvru. Credit line: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Procurorul-șef al Parisului a declarat duminică că în spatele jafului spectaculos de bijuterii de la Luvru s-ar afla infractori „mărunți”, nu de profesioniști din lumea crimei organizate, adăugând că doi dintre suspecți sunt un cuplu cu copii, transmite AFP, conform France24.

La o săptămână după jaf, poliția a arestat doi bărbați suspectați că ar fi cei care au pătruns în Luvru, anume un algerian de 34 de ani, stabilit în Franța din 2010, reținut în momentul în care încerca să se îmbarce într-un zbor spre Algeria, și un bărbat de 39 de ani aflat deja sub control judiciar pentru furt calificat.

Amândoi locuiesc în Aubervilliers, în nordul Parisului, și au „recunoscut parțial” implicarea în jaf, a declarat Beccuau săptămâna trecută, notează Reuters.

Alți doi suspecți, un bărbat de 37 de ani și o femeie de 38 de ani, au fost arestați pe 29 octombrie și puși sub acuzare sâmbătă.

Bijuteriile furate, estimate la o valoare de 102 milioane de dolari, nu au fost recuperate.

Jaful de la Luvru nu a fost opera unor profesioniști

Duminică, procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că suspecții, care locuiau în cartierele sărace din nordul capitalei franceze, sunt considerați infractori mărunți, nu membri ai unor rețele de crimă organizată.

„Profilurile lor nu corespund celor asociate, în general, cu nivelurile superioare ale crimei organizate”, a spus Beccuau pentru France Info.

„Sunt, evident, oameni din zonă. Toți locuiesc, mai mult sau mai puțin, în Seine-Saint-Denis”, a spus procurorul, referindu-se la o regiune săracă din nordul Parisului.

Presa franceză a speculat că hoții au fost amatori, întrucât au scăpat cea mai valoroasă piesă, coroana împărătesei Eugénie, realizată din aur, smaralde și diamante, au lăsat uneltele și alte obiecte la locul faptei și nu au reușit să dea foc camionului folosit în operațiune înainte de a pleca.

Beccuau a precizat că bărbatul de 37 de ani și femeia de 38 de ani puși sub acuzare sâmbătă formau un cuplu și aveau copii împreună.

Aceștia „au negat orice implicare”, a spus procurorul, iar bărbatul „a refuzat să facă vreo declarație”, a adăugat Beccuau.

Bărbatul a fost inculpat pentru furt organizat și constituirea unui grup infracțional, în timp ce partenera sa a fost acuzată de complicitate la furt organizat și participare la un grup infracțional.

Femeia a izbucnit în lacrimi la apariția în fața instanței din Paris, sâmbătă, spunând că se teme pentru copiii ei și pentru propria siguranță.

Cei doi au fost arestați după ce ADN-ul lor a fost descoperit în nacela folosită în timpul jafului.

Procurorul a declarat că au fost găsite probe ADN „semnificative” care îl leagă pe bărbat de infracțiune. Urme ale ADN-ului partenerei sale au fost, de asemenea, identificate, însă acestea ar fi putut ajunge acolo prin contact cu o persoană sau un obiect, a adăugat Beccuau.

„Toate aceste aspecte urmează să fie investigate”, a precizat procurorul.

Bărbatul are un cazier cu 11 condamnări anterioare, majoritatea pentru furt, a mai spus Beccuau.

Și primii doi bărbați arestați anterior erau cunoscuți de poliție pentru fapte de furt.