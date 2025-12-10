Jaful de la Luvru. Cele 30 de secunde în care furtul bijuteriilor Coroanei imperiale putea fi împiedicat

Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru în luna octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului parizian, cel mai vizitat din lume, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Pe 19 octombrie, hoții au reușit să pătrundă în Muzeul Luvru și să fure bijuterii în valoare de 88 milioane euro, care rămân de negăsit. Patru suspecți au fost puși sub acuzare și reținuți de Poliția franceză.

Concluziile preliminare ale anchetei au relevat, potrivit ministrului Culturii Rachida Dati, „o subestimare cronică” a riscurilor din partea muzeului. „Cu o diferenţă de 30 de secunde, agenţii (companiei private de securitate, n.r.) Securitas sau poliţiştii ar fi putut împiedica fuga hoţilor”, a declarat Noël Corbin, directorul Inspecţiei Generale pentru Afaceri Culturale, în faţa Comisiei pentru Cultură a Senatului, camera superioară a Parlamentului francez.

Un alt reprezentant al anchetei, Pascal Mignerey, a subliniat că o cameră exterioară „a filmat bine sosirea hoţilor, instalarea nacelei, urcarea celor doi hoţi pe balcon şi, câteva minute mai târziu, plecarea lor precipitată”. Însă, aceste imagini nu au fost urmărite în direct, iar când un agent de securitate le-a accesat, „era deja prea târziu, deoarece hoţii părăsiseră Galeria lui Apollo”, unde erau expuse bijuteriile Coroanei, a declarat Corbin.

Avertismente repetate privind securitatea exponatelor

El a subliniat, de asemenea, că autorii anchetei – iniţiată de ministrul Culturii pentru a face lumină asupra deficienţelor de securitate ale muzeului – au fost foarte surprinşi de „problema transmiterii auditurilor de securitate” în cadrul muzeului, în special la momentul schimbării preşedintelui acestuia, în 2021 şi a sosirii lui Laurence des Cars.

Simbol al acestei lipse de „memorie”, un audit realizat în 2019 de expertul în bijuterii Van Cleef & Arpels, care identificase toate punctele slabe ale Galeriei lui Apollo, nu a fost adus la cunoştinţa noii conduceri.

În introducerea audierilor, preşedintele Comisiei, senatorul Laurent Lafon, a declarat că jaful „nu este un eşec întâmplător”. Acesta „nu este cauzat de o acumulare de ghinioane, ci de deciziile care nu au fost luate pentru asigurarea securităţii”, în condiţiile în care vulnerabilităţile „fuseseră toate identificate de mai multe lucrări anterioare, cu rezultate în mare parte concordante”, a afirmat el.

Audierile din Senat, care vor continua săptămâna viitoare, au loc într-un context încă sumbru pentru venerabilul muzeu, creat în timpul Revoluţiei Franceze.

După spectaculosul jaf comis la 19 octombrie, când au fost furate opt bijuterii din secolul al XIX-lea, estimate la 88 de milioane de euro, Muzeul Luvru a fost nevoit să închidă luna trecută una dintre galeriile sale din cauza avariilor. De asemenea, muzeul se confruntă cu un apel la grevă, începând de luni, din partea angajaţilor săi care solicită crearea de noi posturi şi prioritizarea lucrărilor cele mai urgente.