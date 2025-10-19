Jaf în 7 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile / Primele date din anchetă

Locul pe unde hoții au pătruns în muzeul Luvru din Paris. Sursă foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică în urma unui jaf, a anunțat ministrului culturii din Franța, relatează Sky News și AFP. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă”.

13:29

Jaf în șapte minute

Parchetul din Paris a anunțat deschiderea unei anchete pentru furt în grup organizat.



Ministrul de Interne Laurent Nuñez a spus că este vorba despre un „jaf important”. El afirmă că „unele persoane au pătruns din exterior cu o nacelă”. Jaful a „durat 7 minute”.



Potrivit fostului prefect de poliție al Parisului, este „evident vorba de o echipă care a făcut recunoașteri”. Geamurile au fost tăiate „cu un disc”, relatează Le Parisien.

13:22

Cum au pătruns hoții

Hoții au pătruns în clădire dinspre malul Senei, unde se desfășoară lucrări de construcție, a relatat cotidianul francez Le Parisien, citând concluziile preliminare ale anchetei poliției.

Apoi, doi intruși s-au îndreptat spre Galerie d’Apollon (Galeria Apollo), unde se află o selecție din bijuteriile coroanei franceze.

Hoții au fugit cu nouă bijuterii din colecția lui Napoleon. Un colier, o broșă și o tiară se numără printre obiectele furate din vitrinele dedicate lui Napoleon și suveranilor francezi. Un al treilea hoț a rămas afară, a precizat Le Parisien.

Bijuteriile furate sunt de o „valoare inestimabilă”, a declarat ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, citat de AFP.

12:39

Muzeul a comunicat puține detalii despre închidere instituției, precizând într-o postare pe X. că această măsură a fost luată din „motive excepționale”. Cel mai vizitat muzeu din lume va rămâne închis duminică, conform AFP.

Ministrul culturii Rachida Dati a declarat că a avut loc un jaf, dar că nu există victime. Ea a afirmat că se află la fața locului, alături de echipele muzeului și ale poliției.

„În această dimineață, la deschiderea Muzeului Luvru, a avut loc un jaf. Nu sunt victime. Mă aflu la fața locului, alături de echipele muzeului și de poliție. Se fac constatările necesare”, a scris Rachida Dati pe X.

Unul sau mai mulți infractori au pătruns în muzeu, a declarat pentru AFP surse din anturajul ministrului, fără a da informații cu privire la un eventual furt de obiecte de artă.

Potrivit unei surse apropiate anchetei citate de AFP, mai mulți hoți au furat bijuterii.

Conform primelor informații din anchetă, furtul a avut loc între 9.30 și 9.40, ora locală.

Hoții, al căror număr nu a fost comunicat până în prezent, ar fi venit cu scuterul și ar fi folosit un lift de marfă pentru a intra în sala care îi interesa. Ei erau echipați cu mici ferăstraie cu lanț, potrivit unei surse din poliție.

Luvru este cel mai vizitat muzeu din lume, cu aproape nouă milioane de vizitatori în 2024, dintre care 80% sunt străini.