Jaguar a prezentat oficial Type 01: Cât costă și cum arată cel mai puternic model de stradă din istoria mărcii

Constructorul britanic pariază pe mașini electrice de lux și lansează un nou model pentru a relansa marca după ani de declin și controverse.

Compania a dezvăluit oficial noul Type 01 marți seară, în cadrul unui eveniment exclusivist organizat la New York, descriindu-l drept „cel mai avansat din punct de vedere tehnic, cel mai puternic și cel mai aerodinamic Jaguar construit vreodată”, potrivit The Guardian și BBC.

Mașina în sine este un impunător „Grand Tourer” cu patru uși și o capotă lungă, care face în mod deliberat trimitere la emblematicul model E-Type al Jaguar din anii 1960.

Costul minim pentru noul Jaguar este de 130.000 de lire sterline în Marea Britanie și de 130.500 de dolari în SUA.

Motoarele electrice ale noului model sunt puternice, generând aproximativ 1.000 de cai putere. Acestea îi permit să accelereze de la 0 la 62 mph în 3,2 secunde, iar autonomia sa la „viteză susținută pe autostradă” ajunge până la 320 de mile.

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Lansarea modelului Type 01 reprezintă o miză riscantă pentru compania-mamă JLR, care se confruntă cu reacții mixte privind designul și strategia de a trece exclusiv la vehicule electrice.

Reinventarea Jaguar făcea parte dintr-o strategie din 2023, prin care compania s-a angajat să investească 15 miliarde de lire sterline în noi tehnologii. La acea vreme, marca își pierduse strălucirea și se chinuia să vândă mașini unor directori din corporații, care preferau Audi și BMW.

„Publicul-țintă principal al Jaguar, în ciuda agitației, renunțase la marcă cu ani în urmă, așa că, practic, nu aveau nimic de pierdut”, explică Matthias Schmidt de la Schmidt Automotive Research.

Controversa din spatele relansării

Noul vehicul apare la doi ani după o campanie intens criticată, în care compania a fost acuzată că adoptat o atitudine „woke”. Totul a început cu un spot publicitar suprarealist cu modele în ținute bizare, dar fără nicio mașină în cadru.

Ulterior, fostul șef de design, Gerry McGovern, a prezentat două prototipuri radicale în nuanțele „Miami Pink” și „London Blue”, afirmând pe scenă că „Jaguar nu dorește să fie iubit de toată lumea”.

Deși culorile au fost ridiculizate ca fiind „roz Barbie”, scandalul a menținut numele Jaguar pe primele pagini ale ziarelor într-un moment în care vânzările prăbușite riscau să ducă la dispariția mărcii.

Între timp, McGovern a părăsit compania, JLR s-a despărțit de agenția de publicitate, iar constructorul are un nou director executiv.

Reacții mixte după lansarea noului model

Prezentarea noului model a stârnit imediat reacții pe rețelele sociale și în rândul specialiștilor. Un utilizator de pe Facebook, Ken Katch, a comentat că mașina „pare că un Cybertruck și un Bentley Continental ar fi avut un copil nelegitim”.

Craig Kinnersley, care conduce o firmă de consultanță în domeniul mașinilor de lux, a numit noul model o „catastrofă totală” care arată ca un dric și nu are niciun „element distinctiv memorabil specific Jaguar”.

În schimb, jurnalistul auto Steve Fowler a scris pe rețeaua X că modelul „arată incredibil” și îl face să se simtă „mândru că este britanic”. El a adăugat că „nu tuturor le va plăcea – și e în regulă. Nu e nevoie să placă tuturor!”.

Alistair Weaver, de la platforma de vânzări auto Edmunds, consideră că Jaguar merită apreciat pentru aspectul deosebit al modelului Type 01. „Dacă Jaguar ar fi proiectat o mașină care să semene cu orice altceva, n-ar fi avut nicio șansă”, a declarat el. Weaver a avertizat totuși că brandul are o luptă dificilă în SUA, unde vehiculele electrice devin din ce în ce mai puțin populare.

„Ceea ce contează în cele din urmă este dacă Jaguar a creat ceva suficient de extraordinar pentru a justifica distrugerea a tot ceea ce reprezenta înainte. Următoarea provocare va fi să convingă oamenii să o cumpere”, a concluzionat Ginny Buckley de la site-ul specializat în vehicule electrice Electrifying.com.