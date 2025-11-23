Sari direct la conținut
Actualitate

Jair Bolsonaro a încercat să distrugă brățara electronică cu aparatul de sudură. Explicațiile date de fostul președinte brazilian în fața instanței

HotNews.ro
Jair Bolsonaro, Foto: Bruna Prado / AP / Profimedia
Jair Bolsonaro, Foto: Bruna Prado / AP / Profimedia

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a susţinut duminică, în cadrul unei audieri pentru verificarea reţinerii sale, că, din cauza consumului anumitor medicamente, a intrat într-o stare de „paranoia” şi de „halucinaţii”, ceea ce l-a determinat să-şi ardă brăţara electronică cu un aparat de sudură, deoarece credea că aceasta ar conţine un sistem de ascultare, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Jair Bolsonaro a răspuns prin videoconferinţă la întrebările unui judecător auxiliar cu privire la condiţiile reţinerii sale, după ce a petrecut prima noapte în arest preventiv la sediul Poliţiei Federale din Brasilia. Audierea privind verificarea condiţiilor de reţinere este o procedură crucială pentru verificarea integrităţii fizice a inculpatului şi pentru a verifica dacă i-au fost încălcate drepturile fundamentale.

Judecătorul adjunct al Curţii Supreme, Alexandre de Moraes, raportor în procesul în care Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a condus şedinţa şi a constatat absenţa „abuzurilor sau neregulilor”.

Liderul Partidului Liberal (PL), care se afla în arest din 4 august la reşedinţa sa din Brasilia, a fost reţinut sâmbătă dimineaţă pentru „risc concret de fugă” şi „ameninţare la adresa ordinii publice”. Unul dintre motivele pentru care a fost emis mandatul de arestare a fost faptul că ex-preşedintele brazilian (2019-2022) a afirmat că a ars cu un aparat de sudură brăţara electronică impusă de înalta curte pentru a-i controla mişcările.

La audierea de duminică, Bolsonaro, căpitan în rezervă, a declarat că a intrat într-o stare de „oarecare paranoia” între vineri şi sâmbătă, ca urmare a administrării unor medicamente prescrise de diferiţi medici, care i-au provocat reacţii adverse. Cele două medicamente menţionate sunt pregabalină (antiepileptic) şi sertralină (antidepresiv).

Bolsonaro (70 de ani) a susţinut, de asemenea, că are insomnii şi „halucinaţii”, crezând că în interiorul brăţării ar exista un sistem de ascultare. El a povestit că a început să manipuleze aparatul de sudură de vineri după-amiază până sâmbătă la miezul nopţii, când dispozitivul a trimis o alertă autorităţilor, care au venit imediat să verifice ce s-a întâmplat.

Fostul preşedinte a negat că ar fi încercat să-şi scoată brăţara electronică pentru a evada, aşa cum susţine judecătorul de instrucţie.

După audiere, el va primi vizita soţiei sale, Michelle Bolsonaro. Arestarea sa a avut loc înainte ca Curtea Supremă să ordone executarea pedepsei de 27 de ani de închisoare pe care a primit-o pentru „conducerea” unei conspiraţii de lovitură de stat menită să-l menţină la putere, după ce pierduse alegerile din 2022 în faţa actualului preşedinte, Luiz Inacio Lula da Silva.

