Jandarm reținut, în cazul femeii trans din Franța care a acuzat că a fost agresată fizic într-o secție de poliție din București

Un jandarm acuzat de purtare abuzivă în cazul Bellehaze, femeia din Franța care a denunțat că a fost lovită de organele de ordine într-o secție de poliție din Capitală, a fost reținut pentru 24 de ore, a anunțat Parchetul Militar, care a dispus cercetarea penală a jandarmului.

Jandarmul a fost reținut marți, 29 septembrie.

„Procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului I.M., cercetat pentru comiterea infracţiunii de purtare abuzivă, (…) constând în aceea că, la data de 06.06.2026, în timpul nopții, persoana vătămată A. N. J. M., în vârstă de 34 ani, având cetățenie franceză, a fost agresată fizic de către plt. adj. șef I.M. din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timp ce se afla pe raza municipiului București, fiindu-i produse suferințe fizice care au necesitat pentru vindecare 2-3 zile de îngrijiri medicale; în aceleași împrejurări, i-a adresat expresii jignitoare persoanei vătămate, reținându-se astfel că inculpatul a săvârșit infracțiunea pe motive de orientare sexuală”, a transmis Parchetul, într-un comunicat de presă.

După incidentul reclamat de femeia din Franța, Secția 27 de Poliție a declarat, potrivit avocatei asociației ACCEPT, care o consiliază pe Bellehaze, că suspecții sunt jandarmi și nu polițiști. Dosarul a fost înaintat apoi către Parchetul Militar.

Ce s-a întâmplat

Bellehaze, o femeie trans din Franța care activează drept creatoare de conținut pentru adulți, se afla la București, la începutul lunii iunie, pentru a participa la un eveniment internațional dedicat industriei web pentru adulți, potrivit ACCEPT.

După eveniment, ea a povestit, într-o serie de postări pe Instagram, că a ieșit într-un club din Capitală unde a conversat cu mai multe persoane. După acest moment, nu-și mai amintește ce s-a întâmplat, dar s-a trezit în camera unui bărbat pe care nu îl cunoștea. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 iunie.

„S-a trezit într-un apartament sau cameră fără să își aducă aminte cum a ajuns acolo sau ce s-a întâmplat acolo, dar având o puternică senzație că s-a întâmplat ceva rău, o agresiune sexuală”, a spus, pentru publicul HotNews, avocata Iustina Ionescu.

Din cauza șocului, a avut ceea ce ea numește o reacție de autoapărare, iar bărbatul a alertat autoritățile. A fost, apoi, escortată la Secția de Poliție numărul 27 din Capitală. Aici este locul în care, a afirmat Bellehaze, au avut loc abuzurile autorităților.

În timpul escortării spune că a fost încătușată, iar când a ajuns în liftul instituției a fost lovită și trântită cu fața de podeaua liftului.

„Un polițist era lângă mine în lift, iar un polițist chel m-a apucat de păr și m-a trântit la podea. Știu că îi imploram să înceteze să mă lovească, pentru că eram convinsă că aveau de gând să mă omoare”, a povestit Bellehaze.

Ea a precizat că le-a spus polițiștilor că este un influencer din Franța, iar replica lor a fost: „Aici e România, nu Franța”.

Pe 6 iunie, asociația pentru protecția drepturilor minorităților sexuale a însoțit-o pe Bellehaze la Secția de Poliție 27, pentru a depune o plângere pentru viol, dar și o plângere împotriva celor care au agresat-o. Cea de-a doua plângere i-a fost însă refuzată.

„Am fost refuzați și ni s-a spus că deja acele aspecte sunt în curs de a fi referite la Parchetul Militar și nu mai ține de Secția de Poliție și ei nu pot să ne ia nicio plângere împotriva forțelor de ordine. Tot ei spuneau că cei care au agresat-o în lift ar fi fost jandarmi. Ea nu a putut să îi identifice, nefiind din România”, a precizat, la acel moment, avocata Iustina Ionescu.

Bellehaze nu a știut dacă cei doi erau angajați ai Poliției Române sau ai Jandarmeriei. Ea spune că aceștia nu s-au legitimat. Pe 8 iunie au depus și o plângere la Parchetul Militar pentru agresiunile suferite.

Reacția ACCEPT după reținerea jandarmului

„Este pentru prima dată în România când agresiunile manifestate de un organ de ordine împotriva unei persoane LGBTQIA+ ajung să fie anchetate până în acest punct”, a transmis asociația, într-un comunicat de presă, după anunțul Parchetului Militar.

ACCEPT a precizat că salută demersurile procurorilor militari și cere ca procesul penal să continue cu celeritate și rigoare, iar toate persoanele responsabile să fie trase la răspundere.

„Atunci când statul răspunde prompt și depune toate diligentele pentru aflarea adevărului, inclusiv a mobilului de prejudecată, transmite un mesaj clar că fiecare persoană trebuie tratată cu respect și crește încrederea în instituțiile statului”, a declarat Iustina Ionescu, avocata de drepturile omului care o reprezintă pe Bellehaze.

„Reținerea jandarmului cercetat pentru abuz, chiar și pentru 24 de ore, reprezintă un pas important pentru lupta comunității LGBTQIA+ din România, de a fi văzută, ascultată și crezută în cazurile de agresiune motivată de ură. Totodată, evoluția cazului transmite un mesaj clar către societate: agresiunile homofobe și transfobe sunt agresiuni și vor fi anchetate ca atare, indiferent de statutul social al autorilor”, a adăugat asociația, în comunicat.

Mașină de poliție, în București. Imagine ilustrativă. FOTO: © Coatchristophe | Dreamstime.com