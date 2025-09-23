Jandarmeria anunță că are loc un exercițiu internațional în Dâmbovița: „Facem apel la populație să nu intre în panică!”

Săptămâna aceasta, până joi, are loc un exercițiu internațional cu sute de jandarmi și militari în Dâmbovița, informează Jandarmeria Română, care face apel la români să nu „intre în panică” din cauza trupelor și echipamentelor deoarece este vorba de activități planificate.

Potrivit unui comunicat de presă, în perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, se va desfășura un exercițiu de antrenament cu participare internațională.

„În această perioadă, în zona menționată, se vor derula simulări tactice și scenarii specifice unor intervenții în situații de criză, ce pot implica deplasări de trupe, utilizarea unor echipamente speciale și prezența sporită a forțelor de ordine”, notează sursa citată.

„Facem apel la populație să nu intre în panică! Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de pregătire, neexistând niciun pericol real pentru cetățeni”, transmite Jandarmeria Română.

Apelul vine în condițiile în care anul acesta au fost propagate mai multe dezinformări online, inclusiv un așa-zis document online privind pregătiri de mobilizare a rezerviștilor din primăvară și un clip creat cu instrumente AI în care premierul Ilie Bolojan ar anunța „intrarea României în război în septembrie”.

Exercițiul anunțat de Jandarmerie reunește reprezentanți din 15 țări, 5 organizații internaționale de securitate, precum și peste 500 de militari români și străini, având ca scop consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității și perfecționarea capacității de intervenție a forțelor de ordine, potrivit comunicatului.

”Carpathian Blue Shield este o ocazie unică de a întări parteneriatele strategice şi de a dezvolta expertiza operaţională în domeniul securităţii publice şi al gestionării situaţiilor de urgenţă. Este o evaluare importantă a nivelului nostru de pregătire, atât individual, cât şi colectiv, şi o reafirmare a angajamentului nostru ferm pentru protejarea cetăţenilor şi asigurarea stabilităţii”, a declarat generalul-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.