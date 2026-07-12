Jannik Sinner triumfă din nou la Wimbledon, după o finală în care el și Zverev au reușit ce nu mai reușise nimeni după Federer și Djokovic

Jannik Sinner a câștigat ediția din 2026 a turneului de Grand Slam de All England Club, duminică, după o victorie în patru seturi cu Alexander Zverev, numărul 3 mondial.

Liderul ATP a închis partida după trei ore și 48 de minute de joc, scor 6-7 / 7-6 / 6-3 / 6-4.

Este prima finală masculină de Wimbledon după 2015 în care primele două seturi sunt tranșate abia în tiebreak.

Ultimii protagoniști ai unui început atât de echilibrat fuseseră Roger Federer și Novak Djokovic, jucătorii cu cele mai multe victorii din istoria turneului, în urmă cu 11 ani, când sârbul avea să îl învingă în cele din urmă pe elvețian.

An plin de performanțe pentru ambii finaliști

Pentru Jannik Sinner, trofeul cucerit la Wimbledon, unde triumfase și în 2025, vine în completarea unui an excelent.

Italianul a câștigat nu mai puțin de cinci titluri de nivel ATP 1000 în 2026, la Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid și Roma. Tot el se impusese și la ultimul Masters de anul trecut, la Paris.

De partea cealaltă, Alexander Zverev a atins recent cea mai importantă bornă din carieră.

Ajuns la 29 de ani, germanul avea deja un palmares solid, însă nu reușise să câștige un turneu de Grand Slam. Acest lucru s-a schimbat în 7 iunie, când l-a învins pe Flavio Cobolli în finala de la Roland Garros.

Sâmbătă, finala feminină a fost câștigată de Linda Noskova.