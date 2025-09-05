Japanos, desemnat „Sushi Restaurant of the Year” la Pepsi European QSR Franchise Awards 2025

Grupul Japanos a fost distins cu trofeul „Sushi Restaurant of the Year” la Pepsi European QSR Franchise Awards 2025, competiție ce recunoaște excelența și inovația în industria europeană a restaurantelor operate în sistem franciză.

Premiul confirmă poziția Japanos ca unul dintre brandurile care reușesc să combine autenticitatea bucătăriei japoneze cu o viziune modernă de expansiune internațională, adaptată diverselor piețe.

Fondatorul grupului, Gabriel Faflei, a declarat:

„Acest premiu aparține echipei noastre și clienților care ne susțin zi de zi. Ne bucură recunoașterea unei viziuni prin care arătăm că sushi poate fi autentic, accesibil și de cea mai bună calitate.”

Născut la București, Japanos s-a extins cu restaurante proprii și francize în România, Franța, Dubai, Kosovo și Caraibe. În următoarele luni, brandul se pregătește să deschidă noi locații la Londra, Dublin, Varșovia și în Qatar, consolidându-și prezența internațională.

Despre Japanos

Japanos este un brand de referință în bucătăria japoneză și asiatică, cu un meniu ce include sushi, poke bowls, ramen și preparate autentice, realizate din ingrediente de calitate.

Articol susținut de Japanos