Japonezii încearcă să rezolve cu drone care latră una dintre problemele cu care se confruntă și românii. În plus, niponii au ajuns să apeleze și la soldați: „Suntem depășiți de numărul urșilor”

Când soldații japonezi au ajuns zilele trecute în prefectura nordică Akita, s-au pregătit să facă față unui nou tip de amenințare – una cu urechi pufoase și o greutate de până la 100 de kilograme, scrie CNN. O amenințare de care se lovesc adesea și românii de la munte.

Regiunea muntoasă Akita este cunoscută pentru pădurile sale luxuriante, lacuri și văi – și pentru faptul că este scenă pentru atacurile mortale ale urșilor din acest an în Japonia.

„Situația a depășit deja capacitatea prefecturii și a municipalităților de a face față singure, iar epuizarea pe teren atinge limita”, a declarat guvernatorul prefecturii Akita, Kenta Suzuki, într-o postare pe Instagram luna trecută.

13 persoane ucise în ultimele luni

Este o problemă națională, alimentată de criza climatică și schimbările de habitat. În toată Japonia, cel puțin 13 persoane au fost ucise și peste 100 rănite din aprilie anul acesta, potrivit datelor guvernamentale – unele dintre cele mai mari cifre de când au început înregistrările în 2006. Numărul de atacuri din 2025 va depăși aproape sigur recordul anual de 219 atacuri stabilit în anul care începe în aprilie 2024, scrie The Guardian.

Numai în luna octombrie, cumpărătorii au fost atacați într-un supermarket, un turist spaniol a fost zgâriat de un pui de urs într-un sit patrimonial, iar un alergător a fost nevoit să se lupte cu un urs în pădure înainte de a fugi în siguranță. Problema a devenit atât de gravă încât guvernul britanic a adăugat o avertizare privind urșii în recomandările sale de călătorie pentru Japonia.

În Akita, autoritățile locale au solicitat asistență militară oficială din partea Forțelor de Apărare ale Japoniei, afirmând că măsurile existente – inclusiv capcane și spray-uri pentru alungarea urșilor – nu sunt suficiente.

Totuși, trupele nu vor ucide urșii, deoarece acest lucru nu este permis de legislația japoneză. În schimb, vor oferi sprijin logistic, cum ar fi instalarea capcanelor și transportul carcaselor împușcate de vânători.

Foto: Hidenori Nagai / AP / Profimedia

O problemă ce depășește autoritățile locale

Sacrificarea propriu-zisă este rezervată vânătorilor autorizați și asociațiilor locale de vânătoare, dintre care unii o practică în scop recreativ sau ca activitate secundară. Însă acest grup se micșorează și îmbătrânește rapid pe fondul crizei demografice din Japonia, a relatat agenția Reuters anul trecut, ceea ce a stârnit temeri că aceștia nu pot face față singuri amploarei problemei.

Guvernul federal a recunoscut aceste limite. „Administrațiile locale și asociațiile de vânătoare, care colaborează ca echipe de control al faunei sălbatice, sunt acum extrem de epuizate”, a declarat ministrul apărării Shinjiro Koizumi într-o conferință de presă în octombrie. „Consider că este firesc să ne gândim ce se poate face pentru a răspunde solicitărilor guvernatorilor locali.”

Poliția va fi autorizată să împuște animalele

Agenția Națională de Poliție a anunțat joi că poliția va fi autorizată să împuște animalele în zonele rezidențiale din prefecturile Akita și Iwate, atunci când vânătorii nu pot interveni la timp.

Drone care latră

Autoritățile locale iau în considerare și alte măsuri bazate pe tehnologie, cum ar fi camerele de supraveghere echipate cu inteligență artificială și sistemele de alertă bazate pe drone, a spus Suzuki. În mod similar, în prefectura centrală Gifu, guvernul experimentează drone care redau sunete de lătrat de câini și focuri de artificii, în încercarea de a speria urșii.

Între timp, locuitorii și oficialii rămân în alertă. Mult mai puțini oameni merg în camping, o activitate populară în vremea răcoroasă de toamnă; în unele orașe, personalul distribuie fluturași prin care îi avertizează pe cei care merg la picnic să nu lase mâncare la vedere, a raportat NHK.

Cel mai recent incident s-a petrecut chiar vineri. Atac asupra unei toalete publice

Un bărbat a fost atacat de un urs într-o toaletă publică din Japonia, a relatat vineri presa locală – acesta fiind cel mai recent dintr-un val record de atacuri din această toamnă, inclusiv în zone populate, scrie The Guardian.

Victima, un agent de securitate în vârstă de 69 de ani, a declarat poliției că a observat ursul, care avea 1-1,5 metri lungime, uitându-se înăuntru în timp ce era pe punctul de a părăsi clădirea din prefectura Gunma, la nord de Tokyo, în primele ore ale zilei de vineri, au relatat agenția de știri Kyodo și postul de radio NHK.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a căzut pe spate și s-a luptat cu ursul lovind cu picioarele, făcându-l să fugă. El a suferit răni minore la piciorul drept, dar a reușit să alerge la o secție de poliție din apropiere pentru a raporta accidentul, care a avut loc lângă o gară care se închisese pentru noapte.

Câți urși are Japonia

Potrivit guvernului japonez, citat de site-ul Al Jazeera, populația totală de urși este în prezent de peste 54.000.

În 2012, centrul pentru biodiversitate al Ministerului Mediului a declarat că numărul urșilor negri era de aproximativ 15.000, în timp ce numărul urșilor bruni s-a dublat din 1990, deși nu a furnizat cifre.

Aproape 13.000 de urși în România

Spre comparație, în România trăiesc până la 13.000 de urși bruni trăiesc în România, arată rezultatele preliminarii ale unui studiu genetic realizat de Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, citate de site-ul Radio Europa Liberă.

Potrivit aceleiași surse, Guvernul României a adoptat la începutul lunii noiembrie o ordonanță de urgență care vizează reducerea riscurilor generate de prezența urșilor bruni în localități. Asta în condițiile în care autoritățile au semnalat o creșterea semnificativă a prezenței urșilor în zone locuite, mai ales în județul Brașov, unde au fost sute de apeluri către 112 pentru urși observați în localități sau în apropierea traseelor turistice. În același timp, hrănirea urșilor în libertate devine contravenție sancționată cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei. Documentul simplică și procedura de intervenție în cazul apariției animalelor.

În luna iulie, un turist italian s-a oprit pe Transfăgărășan pentru a fotografia o ursoaică. S-a apropiat prea mult și a fost atacat mortal de animal.