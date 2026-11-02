Japonia are un plan de 500 de miliarde de dolari

Guvernul Japoniei și coaliția de guvernare iau în considerare aproape dublarea cheltuielilor pentru apărare în următorii cinci ani, ca parte a eforturilor prim-ministrului Sanae Takaichi de a consolida capacitățile militare ale țării, au dezvăluit pentru Reuters două persoane familiarizate cu această chestiune.

Dacă va fi adoptată, cheltuielile pentru consolidarea apărării pentru cei cinci ani începând din aprilie 2027 ar urma să fie stabilite la 70-80 de trilioane de yeni (457-508 miliarde de dolari), o creștere de aproximativ 1,8 ori față de cele aproximativ 43 de trilioane de yeni alocate în cadrul actualului plan cincinal, care a început în anul fiscal 2023.

Cifra s-ar putea modifica în continuare, pe măsură ce guvernul elaborează bugetul spre sfârșitul anului și își revizuiește cele trei documente legate de securitate.

Ministerul Apărării din Japonia a transmis că nu are nicio declarație de făcut la acest moment.

Una dintre surse a declarat pentru Reuters că se preconizează ca noile cheltuieli să finanțeze achiziții precum un număr mare de drone.

Aceeași sursă a afirmat că slăbirea yenului a determinat creșterea costurilor de achiziție a echipamentelor de apărare.

A doua sursă a afirmat că cifra finală s-ar putea situa undeva între mijlocul și sfârșitul intervalului de 70 de trilioane de yeni, dar a pus sub semnul întrebării dacă o astfel de sumă ar fi suficientă, având în vedere contextul de securitate din Asia de Est, adăugând că cifra finală va face obiectul unor discuții între guvern și partenerii de coaliție.

În cadrul actualului program de consolidare elaborat la sfârșitul anului 2022, Japonia a majorat semnificativ cheltuielile planificate pentru apărare față de alocarea inițială de 27,5 trilioane de yeni, punând accentul pe rachetele cu rază lungă de acțiune destinate capacităților de contraatac, precum și pe muniție și piese de schimb pentru echipamentele militare.

Japonia explorează posibilitatea de a-și structura apărarea în jurul interceptării atacurilor de lungă distanță prin desfășurarea de drone, reflectând noile metode de luptă observate în conflictele din Ucraina și Iran, au declarat oficiali guvernamentali pentru Reuters în septembrie.

Ministerul Apărării din Japonia spune de câțiva ani că dezvoltă rachete de lungă distanță fabricate pe plan intern și că acordă, de asemenea, prioritate alocărilor bugetare pentru drone, inteligență artificială și tehnologii spațiale, pentru a se adapta la noile forme de război.