Japonia dezlănțuie capitalismul permițând companiilor „zombie” să falimenteze

Deciziile dureroase ale unei societăți care odinioară își proteja cetățenii și firmele, dar care acum lasă piața să-și urmeze cursul.

Stațiunea de schi Zao Onsen din nordul Japoniei oferă zăpadă pufoasă în stil Aspen și pârtii mărginite de faimoșii săi „monștri de zăpadă”, pini care strălucesc de gheață și zăpadă provocate de vânturile siberiene mușcătoare. Timp de generații, familia Sato a operat o afacere hotelieră înfloritoare în apropiere. Proprietatea sa principală, Hotelul Oak Hill, are 30 de camere, tavane înalte și acces la izvoarele termale din regiune pentru relaxare après-ski, scrie Bloomberg.

Brazi de gheață în stațiunea Zao Onsen din Yamagata, Japonia, 28 ianuarie 2025. Credit line: Taketo Oishi / AP / Profimedia

Compania a prosperat în timpul boomului economic al Japoniei de după cel de-al Doilea Război Mondial. Copiii unei celebre școli private din Tokyo, cunoscută pentru educarea familiilor aristocratice, veneau în fiecare iarnă, fotografiile lor acoperind holurile proprietății soră mai modeste a hotelului. Numită Yoshidaya, era un ryokan, sau han tradițional japonez, care primea oaspeții cu băi comune, futonuri pentru dormit și bucătărie locală. „Ryokan-ul era viața, familia și afacerea noastră”, spune Chigusa Sato Nolen, în vârstă de 57 de ani, care a crescut schiind la stațiune și și-a petrecut copilăria timpurie locuind integral la han.

Han traduițional japonez- ryokan. Credit line: Ryuzo Suzuki / AP / Profimedia

Însă, în timpul lungii stagnări de după explozia bulei economice a Japoniei din anii 1980, hotelurile familiei sale au avut dificultăți. Câștigau suficient cât să-și plătească dobânzile la datorii, alăturându-se numărului tot mai mare de companii care au supraviețuit parțial pentru că Banca Japoniei a redus ratele dobânzilor la zero, astfel încât debitorii să își achite împrumuturile. Până în 2010, aproape 1 din 5 companii a supraviețuit din cauza planurilor de salvare și a altor ajutoare financiare, în loc să își rezolve problemele fundamentale. În 2008, trei profesori de economie, unul din Japonia și doi din SUA, au inventat un termen pentru aceste întreprinderi: „companii zombie”.

Proprietarii au fost reticenți în a le închide. Spre deosebire de SUA, unde președintele Donald Trump și-a revenit după falimentele companiilor sale, stigmatul eșecului este adânc înrădăcinat într-o cultură de afaceri definită de diligență și onoare.

Angajamentul pe viață față de angajați, care oferă loialitate în schimb, este regula. „Dacă călătorești în afara orașelor mari, vei vedea destule locuri unde te întrebi cum își câștigă existența acești oameni”, spune Kazuyoshi Komiya , consultant care ajută companiile mici și mijlocii să se redreseze. „Japonia a fost excesiv de protectoare cu ei.”

Acum, peisajul financiar al țării se schimbă. În martie 2024, Banca Japoniei a majorat ratele dobânzilor pentru prima dată în 17 ani, reflectând o îmbunătățire a climatului economic și o creștere a prețurilor. Guvernul nipon îmbrățișează ceea ce economistul Joseph Schumpeter de la mijlocul secolului al XX-lea numea „distrugerea creativă”, nevoia ca inovatorii să înlocuiască rivalii mai slabi.

Autoritățile de reglementare au presat companiile să își îmbunătățească guvernanța, iar recent Japonia a adoptat o lege pentru a eficientiza restructurările și a încuraja redresarea. „Este important ca sectorul corporativ să vadă o regenerare sănătoasă”, a declarat Yasuo Goto , profesor la Universitatea Seijo. Bursa de Valori din Tokyo încurajează companiile publice subperformante să devină mai profitabile și să interacționeze mai mult cu investitorii. În 2024, numărul companiilor zombie a început să scadă pentru prima dată în șapte ani. În anul încheiat în martie, falimentele au crescut cu 13%, la 10.070, cel mai mare număr din 2014.

Deocamdată, falimentele nu au afectat încă companiile mai mari, iar oamenii au reușit, în general, să găsească noi locuri de muncă, din cauza unei lipse cronice de forță de muncă din Japonia. Însă Schumpeter a recunoscut, de asemenea, potențialul ca dislocarea companiilor aflate în dificultate să ducă la tulburări sociale. „O mică cohortă de câștigători față de toți ceilalți riscă să destabilizeze economia și societatea”, spune Goto.

Vizavi de Oak Hill, Zao Center Plaza – un complex comercial cu izvor termal, han și restaurante – a dat faliment acum aproape doi ani. Angajații și-au pierdut locurile de muncă, iar clădirile au fost demolate. Tot ce a mai rămas au fost aproximativ 1 miliard de yeni (6,8 milioane de dolari) în împrumuturi neplătite și o porțiune de pământ. „Rambursarea datoriilor a fost o povară uriașă”, spune Masaru Funami, care a fost angajat de proprietari să administreze complexul și a fost ultimul care a stins luminile. Piața a generat profit doar două luni pe an și nu a putut crește prețurile suficient pentru a acoperi costurile. „Chiar dacă cineva ar fi intervenit, ar fi fost greu să redreseze situația”, spune Funami. „În cele din urmă, a trebuit să renunțăm.”

Anul trecut, familia Sato s-a confruntat cu aceeași alegere dureroasă.

Timp de mai bine de un mileniu, călătorii au călătorit în Munții Zao, atrași de izvoarele lor termale revigorante. Ryokanul Yoshidaya apare pentru prima dată în înregistrări de la începutul anilor 1800, când shogunii, sau conducătorii militari, încă guvernau Japonia. Situat în districtul Zao Onsen din orașul Yamagata, acesta se număra printre cele 17 hanuri originale care primeau vizitatori de vară în căutare de ape vindecătoare după topirea zăpezii.

Fotografie aeriană a unui oraș-stațiune în munții Zao, Prefectura Yamagata. Credit line: Kazuki Wakasugi / AP / Profimedia

Acum aproximativ un secol, zona a început să se reinventeze ca o destinație de vacanță de iarnă, deschizând prima pârtie pentru cei dornici să adopte sporturi occidentale noi, cum ar fi schiul. Într-o economie înfloritoare, turismul a crescut și mai mult în anii 1960, iar o nouă autostradă a îmbunătățit ulterior accesul. Clasa de mijloc în expansiune se înghesuia în stațiunile de schi iarna și pe plaje vara.

Construită din lemn și modernizată ultima dată în anii 1950, Yoshidaya familiei Sato era un labirint format din 24 de camere împrăștiate pe trei etaje.

Pentru Chigusa Sato, Yoshidaya era pur și simplu acasă, viața fiind modelată de ritmul sosirii oaspeților. Tatăl ei, un schior iscusit, și-a trimis fiul și fiica pe pârtii cu elevii. Chigusa a locuit la etajul doi al Yoshidaya până la vârsta de aproximativ 8 ani, când tatăl ei i-a construit o casă în apropiere. Dar ea mânca întotdeauna la ryokan.

Pe măsură ce economia Japoniei a crescut în anii ’80, existau suficiente venituri disponibile pentru a fi cheltuite pe Honda, Walkman și tricouri polo Ralph Lauren. Afacerile au prosperat, iar multe familii și-au cheltuit cu nerăbdare averile în creștere.

Când Subaru Corp. a introdus un nou model cu tracțiune integrală care putea urca pe drumurile înzăpezite din regiune, „tatăl meu a cumpărat unul”, spune Chigusa. „Am cerut o mașină roșie, așa că asta a primit.” Pentru a-l pregăti pe fratele ei, Naoki, să preia afacerea, tatăl lor l-a trimis la școala de management hotelier, apoi mai târziu într-un tur de două săptămâni prin cele mai mari hoteluri din Europa.

În 1989, zdruncinat de zvonul că școala Gakushuin căuta locații mai bune pentru excursiile sale de iarnă, tatăl lui Chigusa a decis să se extindă. A ales un teren în dealul Yoshidaya, la doar cinci minute de mers pe jos de teleschiuri, și a împrumutat 400 de milioane de yeni pentru a construi un nou hotel. L-a numit Hotel Oak Hill, după copacii de pe teren, și l-a pus pe Naoki la conducere. Într-o eră a banilor ușori și a prețurilor terenurilor în creștere, tatăl lui Chigusa a contractat un împrumut suplimentar de 200 de milioane de yeni pentru a adăuga o baie în aer liber.

În acel an, indicele bursier Nikkei 225 a atins un vârf după ce crescuse de șase ori în deceniul precedent; investitorii au început să-și piardă încrederea că industria prelucrătoare și finanțele japoneze vor domina lumea. Piața imobiliară s-a răcit, alimentând un cerc vicios de scădere a prețurilor activelor și deteriorare a datoriilor bancare. Pe măsură ce deflația s-a adâncit în anii 1990, oamenii au redus călătoriile de agrement. Vizitatorii anuali în zonă s-au înjumătățit față de vârful anterior de 2 milioane.

Pe măsură ce rezervările se diminuau, tatăl și fratele lui Chigusa se chinuiau să țină sub control costurile în creștere. Evaluaseră greșit necesarul de încălzire pentru camera mare și spațioasă; reducerea cheltuielilor cu energia însemna că oaspeții tremurau de frig.

În ciuda aspectului său modern, hotelul funcționa mai mult ca un ryokan tradițional, unde micul dejun și cina erau incluse în cazare. O cină tipică începea cu aperitive de sezon și sashimi, urmate de o oală fierbinte cu carne de vită Yamagata premium, tăiată subțire, și legume într-un bulion fierbinte; pește la grătar; orez și supă, apoi se termina cu fructe și prăjitură la desert.

Efortul necesar pentru pregătirea și servirea meselor cu mai multe feluri de mâncare a generat costuri fixe ridicate, dar reducerea costurilor amenința să îndepărteze oaspeții, în special vizitatorii sezonieri fideli. Necesitatea de a așeza saltele în camerele cu covorașe de paie în fiecare seară a crescut, de asemenea, costurile.

Tatăl și fratele lui Chigusa au redus prețul cazărilor la jumătate, la aproximativ 6.000 de yeni. Au reușit să rămână deschiși parțial pentru că erau singurul loc din oraș care primea călători cu animale de companie.

În acei ani, Chigusa și-a părăsit casa, despre care spune că „nu-i oferea niciun spațiu de respirație”, pentru a studia la Tokyo. După ce a dobândit o oarecare fluență în limba engleză, a găsit de lucru la o bază militară americană, unde l-a întâlnit pe soțul ei american și i-a adăugat Nolen la numele de familie. Chigusa s-a întors în zona turistică în 2009 pentru a-și îngriji mama bolnavă. Afacerea era menținută cu mari dificultăți iar fiecare yen era folosit pentru plata dobânzii la împrumutul de 600 de milioane de yeni, în timp ce principalul rămânea intact.

Acum șapte ani, Naoki a murit subit în urma unui accident vascular cerebral la vârsta de 54 de ani. Chigusa crede că stresul cauzat de încercarea de a ține ușile deschise mult prea mult timp l-a ucis. Apoi, la mai puțin de un an, tatăl ei a murit de cancer. Chigusa a moștenit hanul, hotelul și datoria.

Cam în aceeași perioadă, nepotul ei, Yuki Sato, se pregătea să absolve universitatea. Visase de mult să urmeze o facultate de management hotelier după facultate, dar planurile sale s-au spulberat pe măsură ce afacerea familiei mergea tot mai prost. Când tatăl său a murit, Yuki s-a grăbit să se întoarcă acasă – încă împovărat de împrumuturi studențești substanțiale.

Mătușa și nepotul și-au împărțit responsabilitățile: Chigusa supraveghea Yoshidaya, în timp ce Yuki conducea Oak Hill. Au aflat pentru prima dată despre starea precară a finanțelor întreprinderii. Pierdeau peste 30 de milioane de yeni în fiecare an. „Nu puteam face nicio mișcare”, spune Yuki. „O greșeală ar fi fost să concediem angajații. Unii dintre ei erau bătrâni și le-ar fi fost greu să-și găsească din nou locuri de muncă.”

Au mai reușit câțiva ani și chiar au căutat un cumpărător pentru Oak Hill, dar nu au reușit, deoarece proprietatea nu includea drepturile asupra izvoarelor termale.

În aprilie 2024, în loc de bancherul lor obișnuit, s-au trezit la ușă cu un manager senior de la Kirayaka Bank Ltd., cerând să vorbească cu Chigusa și Yuki.

El a explicat, fără menajamente, că banca nu le mai putea susține afacerea, lăsându-i să găsească o finanțare alternativă. Jimoto Holdings Inc., compania-mamă a băncii, spune că a luat această măsură din cauza unei schimbări de politică: nu va mai colabora cu companii care aveau un flux de numerar cu probleme.

În cele din urmă, Chigusa a ales procedurile de faliment pentru a lichida compania, care datora băncii 597 de milioane de yeni. Pe măsură ce au început procedurile de insolvență, ea a întocmit o listă scurtă de persoane care ar putea cumpăra hotelurile și le-ar putea menține în funcțiune.

Atunci a intervenit familia Okazaki. La fel ca familia lui Chigusa, clanul Okazaki se afla în regiune de generații întregi, operând un alt ryokan – Takamiya – încă de la începutul anilor 1700. Reușiseră să facă față stagnării îndelungate a Japoniei, diversificându-și în același timp baza de clienți.

Pe măsură ce economia a început să se redreseze, familia Okazaki a găsit o strategie câștigătoare: modernizarea facilităților, controlul cheltuielilor și adoptarea rezervărilor online pentru a profita de valul tot mai mare de turiști internaționali de schi atrași de pârtiile pitorești și de zăpada proaspătă din Zao.

Familia Okazaki, care deja administra alte șase unități de cazare în zonă, a cumpărat proprietatea familiei Chigusa de la creditor. Prețul nu a fost făcut public, dar Yuki spune că era doar o mică parte din ceea ce datora băncii.

Hiroto Okazaki, care conduce afacerea familiei împreună cu tatăl său, spune că a investit încă 25 de milioane de yeni în modernizarea hotelului. A înlocuit saltelele cu paturi moderne, a instalat încuietori conectate la un sistem digital de check-in și a trecut la micul dejun tip bufet ca singura masă oferită. Hotelul a fost redenumit Onsen & Stay Oak Hill, pentru a-și promova izvoarele termale, sau onsen în japoneză.

La fel ca Chigusa și nepotul ei, Okazaki a crescut în ryokanul familiei sale înainte de a se muta într-o casă nouă. Cei doi băieți au schiat în aceeași echipă locală. Hiroto a plecat în SUA pentru o educație de elită, la Universitatea Cornell, unde a studiat la cel mai bine cotat program de management hotelier al școlii. S-a întors să lucreze pentru tatăl său.

În calitate de director operațional, Okazaki supraveghează vânzările anuale ale grupului Takamiya, de aproximativ 3 miliarde de yeni. În loc să lucreze la birou, el se plimbă printre diverse proprietăți, restaurante și proiecte în Mercedes-Benz-ul mamei sale. Încearcă să viziteze toate hotelurile din zonă cam o dată pe săptămână și preferă să treacă pe acolo ca să vorbească cu managerii și personalul.

Până acum, strategia de redresare a companiei Okazaki dă roade: Oak Hill vizează vânzări de 195 de milioane de yeni în acest an și o marjă de profit de 30%. „Știam că putem să o conducem mai bine și să-i relansăm”, spune Okazaki, în vârstă de 35 de ani și atletic, purtând un tricou North Face, pantaloni scurți kaki și sandale. „Este o afacere importantă care nu a reușit să deservească o nouă bază de clienți.” Familia Okazaki a cumpărat și ea într-un moment bun, deoarece Japonia se bucură de o creștere a turismului.

Când a venit vorba de Oak Hill, o decizie crucială a fost evidentă încă de la început. „I-am reangajat pe angajații lor și pe foștii proprietari”, spune Okazaki despre rugăciunea lui Chigusa și a nepotului ei, Yuki, să rămână. „Sunt oameni conștiincioși și apreciați de foarte, foarte mulți clienți.”

Yuki, care presupusese că va trebui să-și găsească o nouă slujbă, a rămas. Împreună cu mama sa, locuiește în continuare într-o casă mică lipită de Oak Hill și câștigă un salariu lunar de aproximativ 250.000 de yeni. Deși acesta este doar două treimi din media națională, este stabil și nu trebuie să plătească chirie sau majoritatea meselor. Când vremurile erau grele la Oak Hill, Yuki adesea sărea peste propriile salarii pentru a economisi bani și își folosea cardul de credit personal pentru a acoperi cheltuielile.

Ca manager de hotel, are o zi încărcată de lucru – face aprovizionarea și se ocupă de check-out-ul oaspeților, dar și îndrumând vizitatorii la micul dejun.

Recent, noii șefi au aprobat o propunere din partea lui Yuki și a altor angajați de a transforma o parte din sala mare, cu vedere asupra pădurii, în cafenea. Construcția este deja în curs de desfășurare, cu scopul de a deschide afacerea anul acesta și de a atrage mai mulți clienți din afara hotelului, oferind în același timp oaspeților un loc de relaxare în timpul zilei. „În trecut, nu puteam pune în aplicare ideile pentru că nu exista buget”, spune Yuki. „Nu am mai văzut niciodată avantajele afacerii, așa că este o noutate pentru mine.”

La rândul ei, Chigusa spune că este bucuroasă că are un nou loc de muncă, chiar dacă este o variantă a celui pe care l-a avut ca proprietară. Separată de soțul ei, locuiește singură într-o cameră mică ascunsă în spatele recepției casei Yoshidaya. După ce mama ei a murit în 2020, a golit casa familiei sale cu șase dormitoare și acum o închiriază instructorilor de schi în fiecare iarnă.

Chigusa a trebuit să renunțe la Nissanul ei Leaf roșu, luat în leasing, când afacerea s-a prăbușit și a cumpărat o dubă la mâna a doua de la hotel pentru 30.000 de yeni. Se trezește în fiecare zi înainte de 5:30 dimineața și gătește micul dejun pentru ea și pentru personal, înainte de a-și lua rămas bun de la oaspeții care pleacă.

Viața nu e ușoară, dar pentru Chigusa, falimentul a ridicat o povară enormă, o dovadă poate a posibilităților de răscumpărare de a permite forțelor distrugerii creative să preia controlul. Mai degrabă, spune ea, închiderea afacerii vechi de secole a familiei sale a fost una dintre „cele mai mândre și corecte decizii”. „Știam că trebuie să pun cumva capăt acestui lucru.”