Japonia, pe punctul de a avea pentru prima dată o femeie premier. Cine este Sanae Takaichi, noua lideră a partidului de guvernământ

Sanae Takaichi, o naționalistă radicală cu poziții ultraconservatoare, a fost aleasă sâmbătă lidera Partidului Liberal-Democrat (PLD) din Japonia, aflat la guvernare, și care ar urma să devină în curând prima femeie prim-ministru al Japoniei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Takaichi, în vârstă de 64 de ani, îi succede lui Shigeru Ishiba, care a demisionat și care fusese ales șef al guvernului în octombrie 2024.

Sâmbătă, în al doilea tur al alegerilor pentru conducerea PLD, în care au votat doar aleși și membri ai formațiunii de guvernământ, Sanae Takaichi l-a învins pe ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi, în vârstă de 44 de ani.

„Împreună cu voi toți, am inaugurat o nouă eră pentru PLD” le-a spus ea colegilor săi la câteva minute după alegerea sa.

„Tendința pe scena politică este o tranziție de la partidele vechi la unele noi, așa că PLD trebuie să se reînnoiască pentru a supraviețui”, a declarat Junichi Takase, profesor emerit la Universitatea de Studii Străine din Nagoya, într-un interviu acordat AFP în urmă cu câteva zile.

Sanae Takaichi, o naționalistă radicală cu poziții ultraconservatoare, concentrată pe apărarea națională și securitatea economică, a declarat recent că nu ar ezita să ceară o renegociere a taxelor vamale cu Statele Unite dacă anumite părți ale acordului ar fi „nedrepte sau dăunătoare” pentru Japonia.

Ea a adoptat, de asemenea, poziții ferme cu privire la imigrație și turiștii străini, două subiecte care au apărut ca probleme cheie în cursa pentru conducerea Partidului Liberal-Democrat (PLD, dreapta naționalistă).

Takaichi, fost ministru al securității economice a fost, în trecut, un critic ferm al Chinei și al eforturilor sale de consolidare militară în regiunea Asia-Pacific

Prezența femeilor este scăzută în politica niponă și în consiliile de administrație ale corporațiilor: Japonia ocupă locul 118 din 146 în raportul pe 2025 al Forumului economic mondial privind egalitatea de gen. Islanda, Finlanda și Norvegia ocupă primele trei locuri.

Takaichi se bucură de un sprijin larg în cadrul aripii conservatoare a PLD și în rândul susținătorilor fostului prim-ministru Shinzo Abe, asasinat în 2022.