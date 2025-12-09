Japonia toarnă apă rece pe o cerință venită de la Bruxelles privind finanțarea Ucrainei

Satsuki Katayama, ministrul de finanțe al Japoniei, sosește la reședința oficială a prim-ministrului nipon, pe 21 octombrie 2025, la Tokyo, Japonia. FOTO: david mareuil / AFP / Profimedia

Bruxellesul dorește ca aliații săi internaționali să urmeze strategia UE de finanțare a apărării Kievului. Dar există două obiecții majore, cea mai nouă dintre acestea venind acum de la Tokyo.

Japonia a respins oferta Uniunii Europene de a se alătura planului său privind utilizarea activelor înghețate ale statului rus pentru finanțarea Ucrainei, spulberând astfel speranțele blocului comunitar de a obține sprijin global pentru această inițiativă, a scris luni Politico.

În cadrul unei reuniuni de luni a miniștrilor de finanțe din G7, notează publicația de la Bruxelles, Tokyo a turnat apă rece pe cererea UE de a-i imita planurile care prevăd ca Ucraina să primească valoarea în numerar a activelor suverane rusești deținute la depozitarul belgian Euroclear.

Japonia a semnalat că nu poate utiliza activele rusești înghețate, în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari, deținute pe teritoriul său pentru a acorda un împrumut Ucrainei, au precizat pentru Politico doi diplomați ai UE informați cu privire la aceste discuții.

Comisia Europeană vrea ca țările UE să ajungă la un acord privind utilizarea a până la 210 miliarde de euro din fondurile aflate sub sancțiuni înainte de summitul liderilor europeni din 18 decembrie. Belgia se opune însă, temându-se că va fi obligată să ramburseze întreaga sumă dacă Rusia își va recupera banii în justiție.

Una dintre cererile Belgiei este ca alte țări din G7, deci din afara UE, să acorde un împrumut Ucrainei utilizând activele rusești înghețate pe care le dețin pe teritoriul lor.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a insistat că o participare mai mare a aliaților din G7 va reduce riscul ca Rusia să ia măsuri de retorsiune exclusiv împotriva Belgiei.

Cu toate acestea, SUA și Japonia au refuzat să se alăture planului Bruxellesului, lăsând UE să suporte singură greul nevoilor financiare viitoare ale Ucrainei.

În timpul reuniunii, SUA au transmis că vor reduce sprijinul acordat Ucrainei după ce vor plăti ultimele tranșe ale unui împrumut la nivelul G7 negociat de administrația Biden în 2024, a precizat un diplomat al UE.

Țara devastată de război se confruntă cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro anul viitor și va trebui să înceapă să reducă cheltuielile publice începând din aprilie, dacă nu vor veni fonduri noi.

„Vom continua să colaborăm pentru a dezvolta o gamă largă de opțiuni de finanțare pentru a sprijini Ucraina, inclusiv utilizarea potențială a întregii valori a activelor suverane rusești, imobilizate în jurisdicțiile noastre până la plata reparațiilor de către Rusia”, au scris miniștrii de finanțe din țările G7, în declarația comună emisă după întâlnire.

Însă, într-o notă de precauție, aceștia au adăugat că „acțiunile noastre vor rămâne în conformitate cu cadrele juridice respective”.

Ministra de Finanțe din Japonia, Satsuki Katayama, a exclus utilizarea activelor rusești din motive juridice, a indicat un diplomat al UE care a fost informat cu privire la reuniune.

Cu toate acestea, mai mulți oficiali au afirmat, tot sub protecția anonimatului, că poziția Japoniei este legată de opoziția SUA față de utilizarea activelor rusești pentru Ucraina, aceștia argumentând că Tokyo nu dorește să-și sfideze aliatul crucial.

Președintele american Donald Trump a semnalat că intenționează să utilizeze activele rusești pentru a-l aduce pe președintele Vladimir Putin la masa negocierilor. Dar în loc ca banii să fie trimiși la Kiev, cum vrea UE, Washingtonul a sugerat returnarea unei părți din activele Rusiei și utilizarea restului pentru finanțarea investițiilor americane în Ucraina.

Însă șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a continuat, în cadrul unei reuniuni de luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, să susțină ideea utilizării activelor rusești pentru a ajuta Kievul.

„Propunerea noastră privind Împrumutul pentru Reparații este complexă, dar, în esență, crește costul războiului pentru Rusia”, a scris von der Leyen într-o declarație, emisă după întâlnire, la care au participat și premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

„Cu cât Putin va continua mai mult războiul, va vărsa sânge, va lua vieți și va distruge infrastructura ucraineană, cu atât costurile pentru Rusia vor fi mai mari”, a adăugat președinta Executivului comunitar.

Într-un gest de sprijin pentru von der Leyen, Marea Britanie și Canada și-au manifestat disponibilitatea de a preda Ucrainei activele statului rus deținute pe teritoriul lor, cu condiția ca planul UE să se concretizeze.

Se preconizează că această chestiune va ocupa un loc central în cadrul întâlnirii de vineri dintre premierul britanic Keir Starmer și omologul său belgian, Bart De Wever.