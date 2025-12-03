Jared Isaacman, propus din nou de Trump la șefia NASA, promite că SUA vor reajunge pe Lună înaintea Chinei

Miliardarul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, desemnat de președintele Donald Trump să preia conducerea NASA, a reafirmat miercuri într-o audiere în Senatul american că dorește ca astronauții din Statele Unite să revină pe Lună înainte ca astronauții din China să ajungă pentru prima dată pe satelitul natural al Pământului, informează AFP, conform Agerpres.

„Statele Unite se vor întoarce pe Lună înaintea marelui nostru rival și vom stabili acolo o prezență umană durabilă”, a dat el asigurări miercuri în fața unei comisii de senatori americani, la aproape opt luni după o primă audiere.

Această a doua audiere, un fapt neobișnuit, a avut loc după mai multe schimbări de opinie răsunătoare ale președintelui american cu privire la Jared Isaacman.

După ce l-a numit pentru prima dată în decembrie 2024 pentru a prelua funcția de administrator al NASA, Donald Trump i-a retras sprijinul in extremis, în aprilie 2025, înainte să îl propună din nou, în noiembrie 2025. Sean Duffy, directorul Departamentului de Transporturi, a fost numit administrator interimar al NASA în iulie 2025.

Aceste decizii au fost luate pe fondul tensiunilor puternice din primăvară dintre președintele republican și miliardarul Elon Musk, care par să se fi împăcat între timp.

„Sunt onorat și recunoscător să mă aflu din nou în fața dumneavoastră”, a declarat Jared Isaacman, regăsindu-i pe senatorii însărcinați cu examinarea nominalizării sale, în timp ce un senator a glumit spunând că are impresia unui deja-vu.

Obiectivul: Luna

În timpul acestei noi audieri, candidatul a confirmat angajamentul său ca Statele Unite să devină prima țară din lume ai cărei astronauți se întorc pe Lună și călătoresc apoi spre Marte, dar s-a arătat mai prudent în legătură cu programul spațial ce vizează „Planeta Roșie”.

În condițiile în care el declarase în aprilie că dorește să acorde prioritate trimiterii de astronauți pe Marte, Jared Isaacman a insistat miercuri asupra nevoii de revenire cât mai urgentă a astronauților americani pe Lună.

Programul Artemis al NASA, care prevede această revenire, s-a confruntat însă în ultimii ani cu numeroase întârzieri. Experții din sectorul spațial au avertizat în această toamnă că modulul de aselenizare dezvoltat de compania SpaceX a lui Elon Musk ar putea să nu fie finalizat la timp.

O astfel de complicație ar plasa Statele Unite într-o situație în care ar risca să fie devansată de China, care vizează trimiterea unor astronauți chinezi pe Lună până în 2030.

Vorbind despre această situație, Jared Isaacman a spus că dorește să o evite cu orice preț, insistând asupra faptului că un eșec „ar pune sub semnul întrebării caracterul excepțional al științei americane dincolo de expertiza noastră în domeniul spațial”.

În timp ce administrația Trump se arăta deschisă în urmă cu câteva luni față de o revizuire a programului Artemis în favoarea celui care vizează explorarea planetei Marte, această perspectivă pare astăzi să se îndepărteze.

De la cearta dintre președintele american și multimiliardarul Elon Musk, care are o obsesie pentru „Planeta Roșie”, autoritățile americane insistă tot mai mult asupra dorinței lor de a devansa Beijingul în ceea ce ei numesc „a doua cursă spațială”.

Dacă va fi confirmat la conducerea NASA, Jared Isaacman va trebui să se asigure că SpaceX va livra la timp acel modulul de aselenizare. Întrebat despre un posibil conflict de interese cu șeful companiei SpaceX, despre care se spune că este foarte apropiat, el a dat asigurări că are doar relații profesionale cu acesta.

„Nu sunt aici pentru a favoriza sau a îmbogăți antreprenori în scopuri personale”, a insistat omul de afaceri Jared Isaacman, care a devenit în 2024 primul astronaut privat care a efectuat o ieșire extravehiculară pe orbita Pământului în cadrul unei misiuni private conduse chiar de compania SpaceX.

În vârstă de 42 de ani, Jared Isaacman este un miliardar care a făcut avere în sectorul plăților online. În pofida apropierii sale de Elon Musk, el este susținut de numeroși actori din sectorul spațial, care îl consideră competent și pasionat de explorarea spațiului.