Jared Kushner, ginerele lui Trump, apare brusc în disputa Netflix și Paramount pentru Warner. Legătura cu fondurile suverane din Orientul Mijlociu

Povestea tranzacției convenită între Netflix și Warner Bros Discovery (WBD) se complică. Jared Kushner a reapărut discret ca actor principal într-una dintre cele mai mari lupte pentru preluare din Hollywoodul modern, scrie revista Fortune. Oferta ostilă îndrăzneață a Paramount, în valoare de 108 miliarde de dolari, pentru Warner Bros Discovery, anunțată luni, arată că firma de capital privat deținută în totalitate de ginerele lui Donald Trump, Affinity Partners, ca unul dintre cei patru parteneri financiari externi care susțin propunerea, alături de fondurile suverane ale Arabiei Saudite, Abu Dhabi și Qatar.

Warner Bros Discovery este conglomeratul media care deține studiourile Warner Bros, televiziunea HBO și platforma de streaming HBO, plus alte televiziuni precum CNN și Eurosport, care nu au fost incluse în tranzacția cu Netflix.

Potrivit Axios, Affinity Partners, firma de capital privat condusă de Kushner, face parte din oferta ostilă de preluare a Warner Bros Discovery de către Paramount, potrivit unui document depus la autoritățile de reglementare.

Paramount le-a spus acționarilor WBD că are o cale mai ușoară către aprobarea autorităților de reglementare decât Netflix, iar implicarea lui Kushner nu face decât să întărească acest argument.

Paramount este condusă de David Ellison, al cărui tată miliardar, Larry, este un susținător important al președintelui Trump, conform publicației americane.

Firma lui Kushner nu apare în anunțul Paramount

Affinity Partners nu a fost menționată în comunicatul de presă al Paramount referitor la oferta sa de 108 miliarde de dolari, nici fondurile suverane din Arabia Saudită, Abu Dhabi și Qatar care participă la această ofertă.

Rolul pe care îl are ginerele liderului de la Casa Albă în finanțarea ofertei Paramount pentru Warner Bros Discovery introduce interesele familiei Trump într-una dintre cele mai mari bătălii media din ultimii ani, ridicând îngrijorări cu privire la posibilitatea ca influența președintelui să încline balanța, notează Reuters.

Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă pentru Warner Bros Discovery într-un efort disperat de a depăși oferta făcută de serviciul de streaming Netflix și de a crea un gigant media.

Paramount a declarat că oferta sa include finanțare din partea firmei de investiții Affinity Partners a lui Kushner, împreună cu finanțare din partea fondurilor suverane din Arabia Saudită și Qatar și L’imad Holding Co, deținută de Abu Dhabi.

Ce spune Trump despre afacerea vizată de ginerele lui

Trump a declarat luni reporterilor că nu a discutat cu Kushner despre Warner Bros Discovery, adăugând că nici Netflix, nici Paramount „nu sunt prieteni ai mei”.

Cu o zi înainte, Trump a declarat că va fi implicat în decizia privind achiziția propusă de Netflix a studiourilor Warner Bros și a activelor de streaming.

Atât Paramount, cât și Netflix vor fi probabil supuse unei verificări intense privind un posibil comportament anticoncurențial pentru a se asigura că consumatorii, concurenții și furnizorii nu sunt afectați de niciun fel de asociere, ceea ce va da guvernului un cuvânt important de spus în ceea ce privește cine va cumpăra în cele din urmă Warner Bros Discovery.

Gradul de implicare al lui Trump va fi un alt test al măsurii în care președintele, ale cărui interese de afaceri familiale au crescut în timpul mandatului său din acest an, este pregătit să încalce normele privind conflictul de interese.

„Exemplul perfect” pentru un conflict de interese

„Dacă ați preda un curs la o școală de afaceri despre conflictele de interese, acesta ar fi exemplul perfect”, a declarat Nell Minow, președinta ValueEdge Advisors din Portland, Maine, adăugând că Trump ar trebui să se recuze de la orice implicare în aprobarea tranzacției.

Purtătorii de cuvânt ai Casei Albe și ai Affinity Partners nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea Reuters.

Deși președinții SUA sunt scutiți de legea federală privind conflictul de interese, „în mod normal, ceea ce vedem este că președinții se delimitează de propriile afaceri și fac tot posibilul să nu se implice în afacerile familiei lor, pentru ca americanii să nu le pună la îndoială acțiunile”, a declarat Jordan Libowitz, de la Citizens for Responsibility and Ethics din Washington.

Departamentului Justiției va examina acordul final pentru Warner Bros Discovery pentru a se asigura că acesta nu afectează concurența pe piața mass-media, menținând în același timp prețurile de consum sub control și asigurând că agenții de publicitate beneficiază de o piață echitabilă, precizează agenția de presă.

Semnele de întrebare

Kushner a fost consilier la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump și a continuat să se implice în politica din Orientul Mijlociu în timpul celui de-al doilea mandat al socrului său, deși nu are o funcție oficială.

Au fost ridicate anterior întrebări cu privire la faptul dacă Kushner a beneficiat de funcția pe care o deține Trump.

Liderul de la Casa Albă a propus anul acesta ca SUA să curețe Fâșia Gaza devastată de război și să o dezvolte ca stațiune balneară internațională, preluând o idee lansată de Kushner, care era dezvoltator imobiliar în New York înainte de primul mandat al lui Trump.

Bani din Orientul Mijlociu

Affinity Partners s-a bucurat de un aflux de numerar din partea investitorilor din Orientul Mijlociu anul trecut, în timp ce Trump căuta să fie reales.

„Granița neclară dintre conducerea guvernului și interesele de afaceri ale familiei se extinde în fiecare zi”, a declarat Scott Amey, consilier general al grupului de interes public Project On Government Oversight.

Trump ar trebui „să evite să spună și să facă orice are legătură cu potențiala tranzacție cu Warner Brothers și să se ferească de orice acuzație că încearcă să-și ajute ginerele, care are legături cu Paramount”, a spus Amey.

Toate afacerile imobiliare, de golf, media și alte interese comerciale ale lui Trump, în valoare de miliarde de dolari, se află într-un trust gestionat de copiii săi.

Dar el poate scoate activele din trust odată ce nu mai este în funcție, beneficiind de profitul care este generat acum.