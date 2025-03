JD Vance, huiduit la un concert din Washington. „Ați distrus acest loc!” VIDEO

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost huiduit de public după ce și-a făcut apariția, joi seară, la un concert al Orchestrei Simfonice Naționale la Kennedy Center din Washington, o instituție preluată recent de sustinățori ai președintelui Donald Trump, potrivit The Guardian.

JD Vance și-a făcut apariția la concert alături de soția sa, Usha. Când aceștia au intrat în loje pentru a-și ocupa locurile, în sală au izbucnit huiduieli și fluierături.

Unii spectatori au strigat „Ați distrus acest loc!”, iar Vance a reacționat ironic, zâmbind și făcând cu mâna publicului.

Spectatorii au fost supuși unui control strict al Serviciilor Secrete, deoarece coloana oficială a lui Vance a sosit la centrul cultural, întârziind concertul cu 25 de minute.

Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR