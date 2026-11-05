JD Vance s-a consultat cu Trump înainte de a vorbi critic despre motivul înfrângerii în alegeri. Fox News dezvăluie ce se află în spatele mesajului său

Odată un critic înverșunat al lui Trump, Vance l-a susținut pe actualul președinte, argumentând că acesta nu va conduce Statele Unite în niciun război în străinătate. Ulterior, s-a văzut nevoit să apere public implicarea SUA în conflictul cu Iranul. Acum, el încearcă să se distanțeze.

Vicepreședintele JD Vance a publicat miercuri un mesaj lung în care a spus că motivul pentru înfrângerea zdrobitoare a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului a fost războiul cu Iranul, formulând o aparentă critică la adresa agendei și a mesajelor administrației lui Donald Trump.

Surse citate de New York Times și Politico au dezvăluit însă că mesajul lui Vance a fost postat după ce acesta a obținut aprobarea președintelui.

Vicepreședintele a informat Casa Albă înainte de a publica mesajul, iar președintele i-a spus că este „total de acord” cu gestul lui Vance, a spus un oficial al Casei Albe, citat de Politico.

Câteva ore mai târziu, Trump le-a spus reporterilor că evaluarea vicepreședintelui său este „în mare parte adevărată”. Totuși, el a continuat să apere războiul și a afirmat că „nu a avut de ales” decât să atace Iranul.

„Dacă ar fi să o fac din nou, aș face-o din nou”, a spus el.

În acest timp, Donald Trump Jr., fiul președintelui, care este apropiat de vicepreședinte, a redistribuit mesajul lui Vance și a scris: „Fiecare cuvânt din acesta este 100% (corect)”.

„Vance este omul nostru”

Sursele Fox News au spus că poziționarea lui Vance arată că acesta încearcă să încheie o nouă alianță cu alegătorii nemulțumiți ai lui Trump în perspectiva alegerilor din 2028.

O sursă familiarizată cu evenimentele de după alegeri a declarat pentru Fox News că miercuri dimineață a avut loc o întâlnire la Casa Albă menită să asigure coordonarea întregii administrații în privința mesajelor transmise după alegerile de la jumătatea mandatului.

Un oficial a spus că analiza post-electorală a lui Vance nu reprezintă o distanțare față de Trump, ci mai degrabă urmărește să transmită un mesaj clar republicanilor care îl susțin pe Trump, dar nu sunt de acord cu politica sa externă sau se simt trădați de aceasta.

Iar acel mesaj este: „Vance este omul nostru.”

Războiul, inflația și dorința de a schimba relația țării cu Israelul

În postarea de pe rețelele sociale, Vance a afirmat că mulți alegători care îl susținuseră pe Trump s-au orientat marți către candidații democrați din mai multe motive, printre care războiul, inflația și dorința de a schimba relația țării cu Israelul.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus-o aseară. Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii 6 ani a meritat, atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care merita plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, asta e măcar cinstit. Dar toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție cinstită despre încotro mergem de aici trebuie să pornească de acolo”, a spus Vance.

Vicepreședintele a mai spus că un prieten „specialist în sondaje” i-a întrebat pe alegători ce i-ar face să revină în tabăra republicană, iar aceștia au cerut încheierea războiului din Iran, îndreptarea atenției către costul de trai și inflație, politica de tip America pe primul loc și schimbarea relației cu Israelul.

Un critic al războiului care public apără războiul

Teoretic, poziția lui Vance a respectat principiile pe care le susținuse când a ajuns la putere.

Odată un critic înverșunat al lui Trump, Vance l-a susținut în 2023 într-un articol din The Wall Street Journal, argumentând că Trump nu va conduce Statele Unite în niciun război în străinătate.

În perioada premergătoare conflictului cu Iranul, Vance s-a opus în privat și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la implicarea într-un alt război în străinătate.

Public, însă, vicepreședintele l-a susținut pe Trump și a jucat un rol de frunte în negocierile pentru încetarea ostilităților.

El s-a deplasat în Pakistan în aprilie pentru a se întâlni cu reprezentanții iranieni, deși efortul respectiv s-a încheiat fără un acord. În ultimele săptămâni, acesta a făcut demersuri pentru a relua dialogul cu iranienii, în încercarea de a preveni reluarea operațiunilor militare majore.

Trump, despre Vance: „Poate că nu va candida”

De când a devenit candidatul la vicepreședinție Vance a fost considerat de mulți drept favoritul pentru a-i succeda președintelui și a prelua ștafeta mișcării „Make America Great Again”.

Însă, după rezultatele dezastruoase de marți, republicanii încep deja să-și regândească viitorul partidului.

Trump, care până acum a refuzat să-l susțină ca succesor, a sugerat miercuri că domnul Vance s-ar putea să nu-și depună candidatura la președinție. „Poate că nu va candida. Nu știu cine va candida”, a spus el.

Aliații lui Vance au afirmat că vicepreședintele nu se grăbește să ia o decizie cu privire la candidatura la președinție și că este puțin probabil să o facă până anul viitor.

„Cred că e terminat”

Va funcționa poziționarea lui Vance? Părelile sunt împărțite.

Războiul a creat fisuri în întreaga coaliție politică a lui Trump și a complicat viitorul lui Vance. Printre pierderile republicanilor de marți s-a numărat și fostul său loc din Senat, pe care l-a eliberat când a devenit vicepreședinte.

Senatorul Jon Husted, republican din Ohio, a fost numit pentru a ocupa acest post, dar a pierdut alegerile speciale în fața fostului senator Sherrod Brown, un democrat.

Vivek Ramaswamy, republican, a pierdut și el cursa pentru funcția de guvernator, deși mulți dintre aliații și colaboratorii domnului Vance s-au mobilizat pentru a-l susține.

Unii republicani au speculat că Iranul va rămâne o piatră de moară de care Vance nu va putea scăpa.

„Cred că e terminat”, a spus un republican din Camera Reprezentanților, citat de Politico.

„Amândoi sunt încă nepopulari”

Un altul a fost de acord că nu ar exista „nicio posibilitate” ca acesta să se distanțeze de războiul din Iran, de prețurile ridicate și de o serie de alte măsuri politice ale lui Trump.

De asemenea, a spus că Vance nu are „niciun răspuns” la acuzațiile de corupție politică pe care alegătorii le-au pedepsit marți.

„Este posibil să se diferențieze într-o oarecare măsură”, a spus pentru Politico un aliat al lui Vance, apropiat de Casa Albă.

„Dar nu are cum să se distanțeze complet. El este încă vicepreședintele lui Trump. Acesta este încă un război al administrației Trump. Amândoi sunt încă nepopulari. El nu este la fel de nepopular ca Trump, dar este nepopular”, a spus acesta.