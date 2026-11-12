Jean-Luc Mélenchon, candidatul stângii radicale franceze la alegerile prezidențiale, interzis în Israel

Israelul a anunțat joi că îi interzice accesul pe teritoriul său politicianului francez Jean-Luc Melenchon, liderul partidului radical de stânga Franța Nesupusă (La France Insoumise, LFI), transmite AFP, citată de Agerpres.

Melenchon, care candidează din nou la președinția Franței, conduce o formațiune care are o „poziție extrem de ostilă față de Israel”, a comunicat ministerul israelian de externe.

„Israelul va reacționa ferm împotriva celor care încearcă să îi facă rău și nu va permite unor indivizi care acționează împotriva intereselor sale și incită la ură împotriva cetățenilor săi să intre pe teritoriul său”, avertizează comunicatul citat.

Melenchon a reacționat declarând pe postul de radio France Info că i s-a interzis accesul „pe un teritoriu unde nu am cerut niciodată să intru” și și-a exprimat regretul că „guvernul Israelului mă urmărește în acest mod”.

El condamnase sâmbătă, la un miting electoral lângă Paris, „genocidul” din Gaza – acuzație respinsă ferm de Israel – și „anexarea treptată a Cisiordaniei” ocupate.

Ministrul israelian de externe Gideon Saar a precizat că interdicția nu îl vizează doar pe Melenchon, ci și pe președinta grupului parlamentar al LFI, Mathilde Panot. „Ambii au făcut declarații care transmit acuzații mincinoase de crime puse pe seama Israelului, iar Melenchon a cerut ca marina militară franceză să escorteze flotile ilegale cu destinația Gaza”, a arătat el.