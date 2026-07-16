Jeff Bezos și-a pus angajații companiei aerospațiale să semneze o clauză neobișnuită

Angajații Blue Origin, compania aerospațială a lui Jeff Bezos, au în sfârșit o cale de a ajunge la câștiguri comparabile cu cele obținute de noii milionari de la SpaceX, însă există o capcană, scrie Business Insider.

Compania de rachete a încercat să răspundă nemulțumirilor interne legate de planul său de opțiuni pentru acțiuni, care i-a lăsat pe angajați cu titluri fără valoare, în timp ce omologii lor de la SpaceX au acumulat averi uriașe.

Conducerea Blue Origin a adoptat o schemă nouă de participare la capital, mai generoasă. Totuși, planul include și o clauză neobișnuită de neconcurență, dezvăluită în premieră de Business Insider. Potrivit unei copii a documentului obținut de BI, acesta prevede că angajații își vor pierde toate opțiunile pentru acțiuni dacă se angajează la un competitor în termen de 18 luni de la plecarea din Blue Origin.

Avocați specializați în dreptul muncii și consultanți în administrarea averilor au declarat pentru Business Insider că, deși e comună în drept și alte domenii, o astfel de clauză de neconcurență într-o schemă de opțiuni pe acțiuni destinată angajaților este „neobișnuită” și „foarte rară” pentru startup-urile private aflate în plină expansiune.

Mary Russell, avocată la Stock Option Counsel PC și specialistă în remunerarea prin participații în startup-uri, a declarat pentru BI că aceste condiții reduc probabilitatea ca angajații să beneficieze efectiv de valoarea participațiilor lor dacă firma ajunge să valoreze foarte mult.

„Dacă cineva intenționează să rămână la startup până la o achiziție sau o ofertă publică inițială (IPO), acest lucru poate să nu fie important”, afirmă Russell. „Însă startup-urile rămân companii private (n.r. nelistate pe bursă) pentru perioade mult mai lungi decât în trecut, astfel că este foarte probabil ca angajații să plece înainte de un eveniment de lichiditate la nivelul întregii companii”, adaugă ea.

O clauză neobișnuită de neconcurență care nu se aplică tuturor angajaților

Clauza de neconcurență nu se aplică angajaților din California și statul Washington, care au adoptat legi stricte ce interzic astfel de clauze.

Totuși, ea acoperă în continuare o parte semnificativă a forței de muncă a companiei, concentrată în principal în Florida, Texas și Alabama. Acești angajați se confruntă acum cu restricții mai severe în ceea ce privește valorificarea participațiilor lor decât colegii de pe Coasta de Vest.

Numărul total al angajaților Blue Origin era estimat la aproximativ 12.600 de angajați în luna februarie a anului trecut. Dintre aceștia, în jur de 4.000 sunt angajați în Florida și 1.600 în Alabama.

Noul plan de opțiuni pe acțiuni a fost introdus în contextul în care Blue Origin încearcă să își păstreze cei mai valoroși angajați în competiția cu SpaceX, care și-a construit un avans considerabil în industria spațială. În trecut, caracterul restrâns al industriei a făcut ca angajații să treacă frecvent de la o companie la cealaltă.

Startupurile private aflate într-o creștere rapidă atrag adesea angajați oferindu-le opțiuni pe acțiuni, care pot genera câștiguri substanțiale dacă evaluarea companiei crește, dar pot ajunge să nu valoreze nimic dacă startupul eșuează.

Între timp, prețul acțiunilor SpaceX a scăzut la ultima sesiune de tranzacționare a Bursei Nasdaq sub prețul de listare de luna trecută, ceea ce a șters peste un trilion de dolari din valoarea sa.