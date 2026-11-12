Criza Nvidia: Jensen Huang a demisionat din fruntea gigantului AI, după scandalul de spionaj care a dus și la pierderi pe bursă

Jensen Huang și-a dat demisia din funcțiile de conducere deținute la Nvidia, a anunțat joi consiliul de administrație al companiei, citat de BBC.

El renunță la funcția director general al companiei Nvidia în urma unor scandalurilor privind două aventuri amoroase, dintre care una cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei.

Huang a recunoscut o relație extraconjugală cu Alice Huang, într-un e-mail de scuze adresat angajaților Nvidia, dar nu a menționat numele femeii implicate. Un al doilea presupus caz de relație extraconjugală cu o angajată a fost dezvăluit miercuri de New York Times.

Născut în Taiwan, Huang, în vârstă de 63 de ani, a cofondat gigantul american din domeniul tehnologiei Nvidia în 1993 și a condus compania până la a deveni o entitate evaluată la mai multe trilioane de dolari. A fost supranumit „Taylor Swift al lumii tehnologiei” și are o avere netă estimată la 145 de miliarde de dolari.

Nvidia este unul dintre principalii furnizori de cipuri informatice avansate, care joacă un rol esențial în tehnologii precum jocurile video, serverele cloud și, mai ales, inteligența artificială. Cu o valoare de peste 4 trilioane de dolari, Nvidia este a doua cea mai valoroasă companie din lume.

Cine îi va lua locul la șefia Nvidia

Colette Kress a acceptat să ocupe funcția de director general interimar, a anunțat consiliul de administrație. Ea ocupa deja funcția de vicepreședinte executiv și director financiar al companiei.

„Colette a contribuit la conducerea companiei Nvidia într-o perioadă de creștere extraordinară și are o înțelegere profundă a activității noastre, a clienților, a operațiunilor și a situației financiare”, a declarat Harvey Jones, membru al consiliului de administrație, citat în comunicatul de presă.

Potrivit Nvidia, Jones a fost ales joi primul președinte al consiliului de administrație din istoria companiei.

Cine este femeia acuzată că spiona pentru China

Alice Huang, directoarea unei companii din domeniul tehnologiei, este femeia suspectată că a spionat în favoarea Chinei în timpul unei relații amoroase cu Jensen Huang, șeful gigantului american Nvidia, specializat în cipuri pentru inteligență artificială (AI). Jensen Huang a recunoscut relația extraconjugală, fără a o numi pe Alice Huang, într-un email către angajații Nvidia.

Ea este șefa unei companii cu sediul în Singapore, specializată în centre de date, numită Megaspeed International, care cumpăra cipuri Nvidia, potrivit AFP.

New York Times a scris că oficialii serviciilor de informații americane consideră că Alice Huang, o cetățeană chineză, a fost recrutată de Beijing pentru a culege informații despre șeful Nvidia.

Potrivit New York Times, în primăvara anului trecut, secretarul de stat Marco Rubio ar fi coordonat redactarea unei note care avertiza administrația Trump cu privire la relația lui Huang cu femeia de afaceri chineză.

NY Times, citând persoane informate cu privire la operațiunea de supraveghere, a afirmat că Alice Huang vorbește bine limba engleză și are relații solide la cel mai înalt nivel al industriei globale a cipurilor pentru inteligență artificială.

Sectorul este extrem de sensibil, având în vedere că Statele Unite și China se află într-o cursă pentru dezvoltarea de sisteme avansate de inteligență artificială cu potențiale aplicații militare.

A doua relație extraconjugală

Jensen Huang a mai avut o relație extraconjugală cu o angajată Nvidia care îi era subordonată, a relatat joi New York Times citând cinci surse.

Relația, despre care nu s-a mai vorbit până acum, a fost cu Kimberly Powell, vicepreședinta departamentului de sănătate al companiei Nvidia, au declarat sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie informații sensibile.

Conform codului de conduită al companiei Nvidia, angajaților li se cere să „evite situațiile în care acțiunile noastre creează conflicte”, inclusiv „relațiile personale”, iar compania precizează că „investighează prompt sesizările privind abaterile”. Multe companii au politici care interzic managerilor să aibă relații cu subordonații.

Prăbușire pe bursă din cauza scandalurilor

Acțiunile Nvidia au înregistrat joi o scădere bruscă, provocând valuri de neliniște pe piețele globale.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 11% în tranzacțiile de dinainte deschiderii bursei, prelungind o scădere care se preconizează că va șterge aproximativ 1 trilion de dolari din valoarea de piață a companiei numai în această lună.